社論－國民黨 還記得中華民國憲法嗎

2017年12月26日 04:10 中國時報 主筆室

25日是中華民國的行憲紀念日，也可以說是《中華民國憲法》的生日。然而，這一部歷經滄桑，陪中華民國走過戰禍、苦難、流離、奮鬥、生存、發展的憲法，如今還有多少人記得？

在這個行憲70周年的日子，「中華民國總統」蔡英文直接忽視，其在臉書上也只有一句「蔡想想祝福大家聖誕快樂」。就民進黨而言，中華民國只是借殼上市的工具，「忘記」行憲紀念日一點都不奇怪。執政1年半多的民進黨，受限於修憲的高門檻設計，尚無足夠力量發動修憲，實現獨立建國目標，但仍積極運用國會多數與強勢行政手段，一步一步把《中華民國憲法》拆梁碎柱。

蔡英文與民進黨對《中華民國憲法》的敵意，是來自台獨的意識形態，其遺忘乃至不遵《中華民國憲法》，並不讓人奇怪。但是，回過頭來看看，一手孕育《中華民國憲法》的中國國民黨，對《中華民國憲法》，又記得多少？

國民黨如何看待《中華民國憲法》？行憲紀念日前，在遭到民眾以「你不說和平統一，我們不支持你」嗆聲時，吳敦義回答：「什麼時候和平統一，你不要提這個事，那是自然的，這個時候講和平統一，時機不成熟。」

吳敦義說這段話時，忘了二件事。第一件事，《中華民國憲法》就是一部「統一」的憲法。憲法大家胡佛日前即言，《中華民國憲法》來自於孫中山的立國精神，而中山先生一生辛勞，主要的目的就在謀求中國的統一與民族的復興。《中華民國憲法》可謂「大一統」的憲法。

這樣的大一統精神直接來自憲法的條文，其第4條規定：中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。「固有疆域」包括大陸，也包括台澎金馬。而《中華民國憲法》增修條文前言，開端即言「為因應國家統一前之需要」，更標示了在兩岸分裂狀況下的「憲法目的」：追求統一，統一是憲法義務，因而透過憲法增修條文，權宜、暫時地處理當下的分治現狀。

由此可知，「統一」不是國民黨主席隨心所欲地「要提不提」，而是國民黨主席守護中華民國的「憲法義務」。

第二件事，若不對吳敦義的回答「斷章取義」，他完整的意思不是「不追求統一」，而是「不談統一」。他認為「不談統一」才能「自然統一」，因此，有綠營媒體便冠以吳敦義是「自然統」。一直害怕被冠以「統派」標籤的吳敦義，不知道會不會對「自然統」的定位感到緊張？

吳敦義對於「統一」的欲語還休，其實也吐露了國民黨中心思想的左支右絀。這才是國民黨在台灣的政治舞台上，江河日下、漸失人心的關鍵原因。因為，在台灣所有人都知道，對民進黨來說，最重要的核心理念就是台獨。但在台灣，卻已沒有人知道，「現在」的國民黨最重要的核心理念是什麼？

國民黨沒有核心理念嗎？當然有，那就是深植於憲法與本文論述中的「統一」。長期以來國民黨堅定主張統一，但當國民黨成為選舉機器後，開始迷信「短期」選舉利益，忽略「長期」的奮鬥目標與價值觀。主事者為了在2年1次的中央或地方選舉中「精算」獲勝，沉迷於短期民意的斤斤計較，隨民調逐流的結果，漸漸對原來該執著的中心理念未戰先怯。從馬英九到吳敦義都「避談統一」，就是要讓勝選機率最大化。

就短期選舉戰術而言，這不能說錯，但無異於「飲鴆止渴」，一個長期不斷迴避中心思想的政黨，支持者將無所依從，失去中心思想的凝聚，力量就會逐漸渙散。這已反映在近期大大小小的各方民調中。即便蔡英文和民進黨失去人心，支持者流失，但國民黨的民調仍然躺在谷底，蔡英文失去的民心並未流向國民黨。

國民黨還不警醒嗎？從憲法義務言，回到《中華民國憲法》的「統一精神」，是國民黨的責任與使命。就算不談「理念」，只談「選舉」，只追求短期選舉利益，已讓國民黨搬進安寧病房。只有堅持理念初衷，承擔憲法賦予國民黨的統一使命，國民黨才有活路。

(中國時報)