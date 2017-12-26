2017年12月26日 04:10 中國時報 劉必榮

12月21日是澳洲與中國建交45周年，但是兩國的關係卻顯得相當低迷。澳洲媒體用「龍與袋鼠」來形容兩國關係，但大陸的媒體卻質疑，龍與袋鼠都是攻擊性的動物，為什麼不用比較可愛的「熊貓與無尾熊」來比喻？足見澳洲與中國究竟應用什麼樣的態度來面對彼此，可能還需要一段時間沉澱。

澳洲與中國的關係其實相當密切。1972年中澳建交時，中澳貿易額不足1億美元，如今則超過1550億美元。中國現在是澳洲最大的貿易夥伴。中國經濟保持增長，支撐著澳洲鐵礦石價格，更被認為是澳洲財政狀況改善的主要原因之一。

1972年中澳建交之際，中國遊客到澳洲旅遊的不到500人，2016年增加到120萬。根據今年9月30日截止的資料，過去12個月到澳洲旅遊的大陸觀光客總共消費了103億歐元。1973年，中國到澳大利亞的留學生只有5人，而去年這一數字是16萬人。

可是大批中國人與中國資金湧入，也讓雙方產生猜忌，因中國資金湧入也對政治人物提供政治獻金，偏偏澳洲的競選財務又極不透明，執政黨因此感到不安。澳洲安全情報組織 （Australian Security Intelligence Organization, ASIO）於是開始調查中國人的政治獻金流向、中國對澳洲華文媒體的干涉，以及對基礎建設投資的透明度。一些人更警示中國影響力進入澳洲，根本是俄國干預他國政治的中國版。

澳洲政府對中國大陸的敵意或警覺性也開始升高。澳洲總理滕博爾今年6月在新加坡香格里拉對話上談到中國時，用的形容詞是高壓、貪腐、威脅。9月，國防部長佩恩在首爾安全對話上，指責中國在南海問題上不遵守國際仲裁法院的判決。當月澳洲也開始在印度洋—太平洋舉行代號為「印太奮鬥—2017」的軍事演習，海陸空三軍都參與，是1980年代以來最大的一次軍事演習，歷時3個月。

11月23日，澳洲發布2017外交政策白皮書，認為國際仲裁法院對南海的裁決效果對中菲雙方都有約束力，南海的島礁不應作為軍事用途。白皮書並且呼籲美國堅定參與印太，聯美抗中的態勢非常明顯，這也是14年來澳洲首度公布外交政策白皮書。12月5日，總理滕博爾更在國會推出一系列法律提案，遏制外國在澳洲的影響力。

對於這些發展，中國當然表示抗議，認為對中國的指控是不負責任的、是捕風捉影、是冷戰思維；並且認為這是澳洲執政聯盟因為根基不穩，故意炒作的中國威脅，以此爭取國內支持的政治操作。

這些指責或辯駁固然有其道理，但卻忽略了背後真正的因素，那就是地緣政治。伴隨大陸一帶一路政策的發展，中國勢力一下進入澳洲，又急又快，讓澳洲不知如何因應。10年前安倍晉三提出美、日、印、澳「鑽石圈」的構想時，澳洲沒有積極反應，今年安倍再提，澳洲轉為積極參與，就是一個最好的證明。

所以中國也必須靜下來思考，一帶一路的規畫固然恢弘，但終究不是在政治真空中運行。各國的利益是會衝撞的，對所經國家的內政進行干預，尤其伸手進入當地華文媒體，是會引起反彈的。中國需要的是讓其他國家放心，而言行必須一致。

中澳關係在困惑激盪之後，能否撥雲見日，逐漸穩定，還有賴雙方的外交智慧與自我克制。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)