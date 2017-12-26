2017年12月26日 04:10 中國時報 彭懷真

最近關於少子化有一連串的消息。首先是嚴重警訊，1至11月只生了17萬2000人，預估全年不到19萬人。第二，衛生福利部的6億育兒百寶箱計畫喊卡。第三，衛福部的少子化專案辦公室停擺，將由行政院育人攬才計畫接替，由政務委員林萬億主持。

呼風喚雨、位高權重的林萬億因為年金改革做了一些傷天害理的事，如果能透過育人計畫大力彌補，勉強算是將功折罪。最好也最容易的辦法，就是將年金改革所省下來的錢用在照顧新生代的事情上。這也是落實今年106年1月22日國是會議討論「年金改革方案」裡陳述年金改革的目標：「實現世代互助」。

歷世歷代，人類社會都是靠世代互助維持。台灣人最可貴的，不僅父母愛子女，願意為孩子犧牲，祖父母及外祖父母也都樂意付出。我是一位祖父，也是一位外公，人生至此，最大的心願就是希望孫子女輩能夠快快樂樂長大。如同無數的長輩，我願意乃至樂意為小生命做任何的付出。少領一點年金有什麼關係，只要確保這些錢都是用在娃兒幼兒的身上，絕無怨言。

林萬億在今年6月公務人員年改立法通過後表示：單單公務員部分，年改可以節省7000多億元。光是優惠存款利率調降，政府1年就可節省145億的支出。教師的年改，總共可以節省6700多億，1年利息也可省下130多億。

其他節省的經費用來改善年金的財務，單以每年省下的275億利息支出用來獎勵生育，發展公共托育，絕對能讓每1年新生兒的人數突破20萬人。20萬個孩子，每人每年補助10萬元，1年不過200億。剩下的，補助49萬上幼兒園的學生每年1萬元，還足夠。

公共托育早已在各國證明是改善少子化有效的策略，但政府一直不在乎。台灣的私立幼兒園學費比私立大學還貴，家長叫苦連天，政府置若罔聞。有了這些補貼，學費至少不能高過公立大學，才算合理。

政府不是沒錢，但顯然不會把錢用在刀口上，才會花6億執行育兒百寶箱，提供一些資訊給家長。其實現代家長幾乎都會用APP，這6億是白花的，不如直接補貼幼兒園。台灣有6300多家幼兒園，每家給10萬元，專款用來使孩子吃得健康、玩得快樂。

6億元是前瞻計畫4200億裡的千分之1，如果沒有孩子，政府各種前瞻計畫都是空話。真正的前瞻是讓更多孩子快樂長大，這些孩子將來會成為生產力，會納稅，會照顧父母、祖父母、外祖父母，真正實現世代互助。如果拿出60億，用來推動公共托育，台灣的幼兒園有足夠的經費，家長無後顧之憂，福爾摩沙有更多孩子的笑聲，豈不是最動人的聲音？（作者為前內政部人口政策委員）

(中國時報)