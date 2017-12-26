2017年12月26日 04:10 中國時報 高源流

民進黨全面執政後，雞犬都升了天。連內政部底下役政署長的司機都敢在軍營裡向衛兵耍官威，指著成功嶺的衛兵罵都是吃屎的。從官箴角度看，內政部長葉俊榮應該負起管教不周、縱容家丁的責任。

看到役政署這個司機的囂張模樣，我們想到的，當然不僅是那個署長或者是葉俊榮，而是蔡英文。還記得去年初蔡英文當選總統的那個晚上，她就很嚴肅地告訴民進黨人，不應該被勝選沖昏頭，而應「謙卑、謙卑、再謙卑」。

民進黨掌政下的官員，有沒有如外界嘲諷的「千杯、千杯、再千杯」，不可一世，從內政部裡頭就可窺見端倪。當內政部頭頭的葉俊榮面對台大校園內《中國好聲音》活動的鬧場事件，放著最先鬧人家場的台獨分子不管，自顧自地針對統派分子一路喊打，又與台北市槓東槓西的，看不出丁點謙卑的味道。

因此，本月22日役政署長林國演在成功嶺營區，被指無視哨長阻攔、喝退，不斷逼近武裝哨兵，有意硬闖營區，驚動輔導長帶著待命班官兵衝出來阻攔的事件，若不是和他自視官大心態有關，誰又能相信。

最惡劣的是林國演的座車司機。他可能是當首長司機當久了，以為自己就是首長。居然當著林國演這個主子面前，扮起大主子，不僅沒有配合哨兵檢查，交出證件登記，還涉嫌出言威脅「我比你們指揮官還大」、「讓你當兵當不完」，並以「你們都是吃狗屎的」的話辱罵衛哨。

更糟的是，役政署在這件事發生後，還沒有反省能力。除了心不甘情不願地表示歉意，把這個闖禍的司機調離署長駕駛職務，還技術性地倒打軍方一耙，說什麼後續將與國防部加強協調，希望建立更明確的進出哨口通關處理機制，以避免誤會與爭議。

進出軍營哨口的機制，行之數十年。這個衛哨檢查及登記制度，沒有藍綠，更沒有大小。22日發生在成功嶺的闖哨事件，該檢討的不是衛哨，而是役政署長林國演。

我們絕對不願意看到，國防部或者軍方真的去檢討軍營的衛哨。闖衛哨、威脅及辱罵衛哨，不是等閒小事，若是對犯事者輕縱，未來將可能產生嚴重的後遺症。況且，從法定職責看，身為全台灣警察人員長官的內政部長葉俊榮，自不能置身事外，坐視役政署輕縱署長林國演及他座車司機硬闖軍事營區的行為。

若是內政部護短，不願依法究辦自家人，軍方或者國防部就應負起責任，依《陸海空軍刑法》的威嚇、侮辱衛哨兵罪嫌，把役政署長林國演和他的司機一併移送檢察官偵查。

經由檢察官的介入，把當天的事實查明，讓國人知道，內政部役政署在案發後發布的新聞稿有沒有說謊。如果有，那就不只是司機調離那麼簡單了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)