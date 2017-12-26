2017年12月26日 04:10 中國時報 廖元豪

《國家安全法》第2之1條，是之前周泓旭「共諜案」以及最近新黨王炳忠等人被搜索的法源。看來似乎是當前情治單位維護國家安全的重要規定。然而，這個規定有著重大的瑕疵，如果不修正或廢止，將會與當年被嚴厲抨擊的舊「《刑法》100條」，同樣對政治上的言論與結社自由造成重大威脅。

《國家安全法》第2之1條規定：「人民不得為外國或大陸地區…刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應祕密之文書、圖畫、消息或物品，或發展組織」，配合同法第5之1條「意圖危害國家安全或社會安定」的規定，構成了防止「共諜」侵入的防火牆。

在禁止人民為外國或大陸地區「刺探國家機密」的部分，大致沒問題。洩密本來就是不法行為，加上不良意圖與受外國或大陸委託的行徑，自然是叛國。然而，第2之1條後段的「發展組織」就是過分概括而危險的條文了。

這個規定沒有說清楚發展什麼樣的「組織」，是該被處罰的行為。難道發展合法的組織，依法立案登記，活動也一切合法，卻只因為受外國或大陸政府委託而發展組織，就要受到刑罰？如果日本政府委託台灣人成立「東亞真相協會」，宣揚「釣魚台是日本領土」，是否犯罪？而台灣有很多團體都與美國合作，甚至受其補助，在台灣從事各種活動，也都可能違反《國安法》2條1？

回顧1991年的「獨台會事件」，檢調以陳正然等人涉嫌違反《懲治叛亂條例》第2之1條為由，將其逮捕。這個事件引起社會震驚，各界紛紛抗議。隨後《懲治叛亂條例》遭到廢止，《刑法》100條予以修正，而「台獨」這種當年不受歡迎的「激進」主張也才受到較多同情。而舊《刑法》100條的內亂罪的規定（第一項）是：「意圖破壞國體、竊據國土或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而著手實行者，處7年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。」它只詳細規定「意圖」，但在「行為」的構成要件上只有「著手實行」4個字。所以會使得「獨台會」幾個閱讀、研究台灣獨立行動的人也因此被逮捕—他們有「意圖」竊據國土或是以非法方式變更國憲而組了個讀書會，就叫作「著手實行」！

獨台會事件後，人們才發現，這種規定只問「意圖」，不論系爭行為是否構成暴力或明顯立即之危險就可以處罰，真是十足的誅心之論與內容箝制。因此立法院將內亂罪加上「以強暴或脅迫」之要件，又廢止了以死刑重罰違反《刑法》100條行為之《懲治叛亂條例》（當年的2條1）。這是台灣民主的一大進步。

26年前，台灣人不要「因意圖而入罪」，所以廢除了「2條1」，修正了內亂罪。在解嚴30年後，難道我們還要維持「因意圖而入罪」的「新2條1」？如果我們相信民主與言論自由，那當年的獨台會事件之後，我們懂得該保障台獨的言論自由；現在是否到了我們該同樣保護統派結社自由的時候？（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)