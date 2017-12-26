柳依蘭女視角 圓出輪迴

2017年12月26日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

柳依蘭畫作〈閱讀的自我性〉融合中國古典與當代台灣。（新苑藝術提供）

電影《血觀音》主視覺，濃烈的色彩及壓抑、捆綁的基調，隨著電影上映及討論而持續被關注，主視覺油畫〈遙遠的彼岸是彼岸花〉是台灣畫家柳依蘭受導演委託而創作，對她而言，藉著畫面表現出輪迴、修行的東方思維，也與自己長期關注的女性視角、東方美學異曲同工。

玉鐲雙圓恰似手銬

「看了劇本，我就直覺地想用圓形畫布表現；第一次和導演見面，就問他對圓形的感受。」電影最後一幕，惠英紅飾演的棠夫人與棠真手上帶著的玉鐲，既是兩個圓，又似一幅手銬。柳依蘭說：「對我來說，這是非常東方思維，『圓』象徵著輪迴，吻合了劇本精神，彼岸花則暗喻修行。」首次跨界與電影的合作，對柳依蘭而言一度很猶豫，「但又想挑戰看看！」

東方元素當代思維

柳依蘭過去的作品，如〈在死亡面前美麗如此珍貴〉畫中女性身著中國服飾，長衫上的刺繡可見極傳統的鳳凰、牡丹甚至壽字紋，但手中卻拿著象徵死亡的骷髏頭；《女兒紅》系列中，同樣以女性為主題，身著華麗典雅的中國服飾，柳依蘭說：「女兒紅這種酒，據傳是女兒出生時釀製封醰，到女孩結婚時開封宴請，這種融合了親情與愛情的寄托，只有東方懂。」柳依蘭以自己的方式，講述生命在無常中活出華麗。

「10多年前我就開始思考，若畫作上不簽名，別人能看到什麼特質？」近年隨著大陸崛起，東方元素從藝術到時尚圈都成為熱議關鍵詞，但柳依蘭認為「不能只是仿古、復古，必須緊扣當代思維，才能讓東方元素以另一種生命復活。」

母土氣味濃烈色彩

「屬於我的視覺語彙是什麼？東方的、南島的、陰性敘述的，這些都脫離不了土地的滋養，自然有著母土的氣味。」柳依蘭身處於多數時候豔陽高照的南台灣，「雜亂中紛繽多彩的招牌，在大太陽下的視覺效果更為強烈」，她相信自己從生活中感受而內化的濃鬱色彩，便是屬於一方土地的樣貌。

(中國時報)