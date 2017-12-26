旗袍木椅日日春 多元融合自我

2017年12月26日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

在蔣勳的畫室開啟習畫、作畫之路的台灣畫家柳依蘭認為，與其說自己作品的東方元素是受到蔣勳的影響，毋寧說「蔣勳老師是我的美學品味啟蒙者。」然而不管師父如何引進門，一如台灣的多元紛呈，「最終是各種文化相融，長出自己的樣子。」

柳依蘭強調，蔣勳帶給自己的啟蒙，不只是繪畫的技巧，更多的是對美學的思考，當年畫室裡的學員經常討論的反而是電影、生命、哲學以及東西方的文學史。「視覺的開拓必須有其獨創性！」抱著這樣的理念，柳依蘭以繪畫作為自己溝通的語言，除了觀察生活，她也大量閱讀。

「從盧梭的《懺悔錄》，我學習到勇氣，他在當時已是名人，卻毫不掩飾自己的醜行。」柳依蘭感悟：「人生虛無有何可怕，就勇敢地去做自己。」對於12歲便失親，性格敏感纖細，內心卻無比虛無的柳依蘭而言，觸動了她好好活的勇氣。

台灣的多元文化，一如柳依蘭〈閱讀的自我性〉女子穿著青花紋的旗袍，坐在中西合璧的上海式木椅上，手中卻拿著非常台灣、南島風的花朵日日春，她希望藉此傳達出自己對多元文化相融的觀察與思維，台灣既傳承中華文化，也有各種殖民記憶，在她看來，最後都會內化為「自我」。

「如同我自己的成長經驗，每個人資源雖不同，但就好好的活，就會長出自己的樣子。」從醃筍工人到知名畫家，柳依蘭找到自己的篤定。

(中國時報)