歐洲難民寫家書 戴上耳機看戲

2017年12月26日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

歐洲難民潮問題至今難解，表演藝術界也以作品探討難民議題。編劇張代欣拿下台北文學獎的劇作《阿依施拉》，描述敘利亞難民湧入歐洲大陸的景況與困境，以及網路世界裡「隔岸觀火」的網民兩樣情。

張代欣1994年出生，畢業於台大戲劇系，這是她初試啼聲的劇作。她表示，求學期間到俄國交換學生，同年度造訪德國時，觀察當地抗議難民的現象，因而以此為靈感創作，「當地人並不是每個人都同意難民到自己的國家，我在創作過程中也看了很多網路論壇，還有很多仇視難民的言論，讓人看了於心不忍。」

張代欣表示，劇名「阿依施拉」是來自劇中的最後一景，一位名叫「阿依施拉」的母親，正帶著孩子走到港口，等待人口販子為他們安排未知的命運，「阿依施拉是從Alive（意為存活）的諧音發展而來，他們為了存活，必須上船，但是上船了，又有更多的不確定性。」

張代欣說，她選擇以一封封書信，開啟每個難民的故事，「像是有人寫信告訴媽媽，他已獲得一份牙醫助理的工作，之後還有機會升等，但實際上是在餐廳打工；或是等待搭火車入境歐洲的難民，每天守在火車站，問著自己何時可以上車，還有在公園搭帳篷，等待拿到許可證的人，從這些短篇故事裡，呈現難民生活的現象。」

為了讓觀眾體驗書信的情境，導演陳煜典也安排觀眾戴上耳機看戲，從演員的書信念白中，走進難民異地而處的情境。同時現場也將有救生衣、紙船等裝置藝術。

《阿依施拉》今起至30日，在台北松山菸廠北向菸場演出。

(中國時報)