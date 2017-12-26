蕭薔胸下藏寶 迎寒冬

蕭薔認為可能是自己太瘦才會特別怕冷。（資料照片）

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中國時報
報導（台北-江西連線）
蕭薔日前出席剪綵活動時暖暖包不慎滑掉，她趁空檔調整暖暖包位置。

「台灣第一美女」蕭薔24日出席大陸江西的剪綵活動，當地氣溫僅攝氏11度，她入行多年常在寒冬中穿少少亮相，知道自己怕冷，就研發人體保溫祕訣，在全身上下塞滿暖暖包禦寒，她細數：「基本上左右腳底各塞2個，肚子跟腰各貼2個，胸部下面各塞1個，每次出席活動都大概藏10包的量。」

蕭薔的工作團隊都知道她有藏暖暖包的習慣，每次造型師都會多留10分鐘讓她藏好身上的暖暖包，也曾有在舞台上掉「裝備」的糗經驗，收工回家還要把暖暖包抖出來，不過她強調暖暖包純屬禦寒用，不會拿來當NuBra使用，「一邊胸下只能放1個，放到2個就太過分了啦！」更自嘲：「用量那麼大是不是很不環保？」

耶誕節忙工作

蕭薔今年的平安夜在工作中度過，為廠商站台也提供寫真年曆當摸彩大獎，耶誕節依然工作滿檔，她平時很少過節：「我們這行碰到節日都比較忙，通常是跟工作人員一起過。」特別注重的節日只有過年、清明節、重陽節、中元節，最後是母親6月的忌日，笑說自己過的節慶是不是都怪怪的。

對蕭薔而言，母親的忌日是最重要也最有意義的日子，她說忌日是媽媽在另一個世界的生日，「能做齊的我一定做齊，會自己煮媽媽喜歡的東西，還有買她會用到的保養品、化妝品帶去祭拜，媽媽是很虔誠的佛教徒，我就依循她的方式做。」

蕭薔肩負「台灣第一美女」的稱號多年，來自各方的負面批評少不了，其中有不少人質疑她去醫美整容，對此她回覆沒有動過刀，至於是不是第一美，她平淡地回：「美麗就是工作的一部分，工作要跟生活分開，不然人都會憂鬱起來。」

(中國時報)

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