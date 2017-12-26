品冠寵妻小直送美國過節

品冠在東京忙工作，不忘抽空嗑美食。

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中國時報
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品冠為了拍攝專輯封面照，特地遠赴東京取景。

品冠27日將發行新專輯《言外之意》，砸百萬元找來曾與女神卡卡、安室奈美惠等天后合作的亞洲新銳設計師江幡晃四郎，為他操刀整體服裝設計；又請到曾為竹中直人、卡莉怪妞等人，拍過宣傳照的知名攝影師森康志拍攝封面照。

品冠一口氣請到多位亞洲音樂人及藝術家共同打造新專輯，被工作人員封為「蒐集魔人」，私底下的他則喜愛蒐集眼鏡，國中因為近視開始戴眼鏡，現已擁有超過百副眼鏡，總計花了百萬元。他說：「雖然我近視才接近200度，但沒戴眼鏡就像裸體一樣，會沒安全感，所以起床第一件事情就是找眼鏡，一個人在家可以不戴，但家裡有人，我一定要戴。」

赴日取景大啖海味

45歲的品冠過去從未去過日本，他笑說平常都和老婆飛歐美線，直到今年初兩人去京都玩，才獻出他的訪日初體驗。而他為了拍攝專輯封面照，赴東京取景，此行也不放過吃美食的時間，抽空大啖鰻魚飯、章魚燒，以及當令的河豚火鍋。

雖然品冠熱愛美食，但為了讓自己看起來更上鏡、年輕，除了加強每周運動的時間，前一陣子更開始趕流行喝「防彈咖啡」，瘦了3公斤，他表示：「我為了減重喝了3周的防彈咖啡，儘量戒澱粉，覺得滿有效的！」

品冠是愛家的新好男人，耶誕節在馬來西亞檳城商演，無法跟家人團聚，他直接把妻小送到美國度假，當作耶誕禮物送給家人，自己則在工作中度過。

(中國時報)

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