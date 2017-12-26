林義芳平安夜入院除腫瘤

林義芳（左）與女兒林宜禾都參與《春風愛河邊》演出。（取材自FB）

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林義芳（右）在《春風愛河邊》有吃重演出。（翻攝自華視）

65歲的資深藝人林義芳最近正主演華視八點檔《春風愛河邊》，飾演丁國琳的前夫、黃玉榮的爸爸，戲分吃重。不過他近日因病向劇組請假，原來是1個多月前他發現自己有血尿現象，兩、三周前檢查出膀胱有腫瘤，敬業的他等到劇情走到一個段落，才選在平安夜住院、25日下午開刀切除腫瘤。他的太太表示，醫生說腫瘤化驗報告要一周後出爐，屆時才知是良性或惡性，「但醫生也研判有9成機率是不好的」。

林義芳25日下午1點半被推進開刀房，直到下午4點半手術才結束，腫瘤已經切除乾淨，但因手術過程半身麻醉，他到昨晚意識仍有點模糊。他太太說，看著老公被推進手術室時，她擔心難過到猛掉淚，不過林義芳知道長腫瘤後，一直表現得很堅強，這段時間從來沒在家人面前表現出脆弱的一面，「但我也不知道是不是他演技太好，怕我們擔心，所以故意演得很樂觀？」

《春風》開拍波折多

林太太說，林義芳常因拍戲熬夜，平均一天只睡2、3小時，菸癮也很大，不過醫生研判，他的腫瘤絕對是因為抽菸引起的，因為他有50年菸齡。她與醫生都不准林再抽菸，但他菸癮實在太大，這次生病後確實有少抽，但也戒不掉，一直推拖，她希望順便讓朋友們知道，他的身體真的不能再抽菸了，大家關心他就別再拿菸給他。

《春風》開拍不久就發生高盟傑被爆欠債、吸毒及經紀約糾紛，因而換角重拍，損失慘重；前陣子又發生吳鈴山老婆黃崇蘭累到昏迷，竟被誤傳成吞藥自殺；之後連星卉也傳出服藥過量送醫，蘇炳憲爆離婚、甚至傳出遭網戀對象恐嚇；丁國琳則是重感冒，加上憋尿憋到腎臟發炎，整個劇組真是一波未平一波又起。

吸菸有害健康

(中國時報)

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