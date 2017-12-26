金元萱突襲張菲驚喜

張菲（中）昨在節目上和性感舞姬又唱又跳。

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中國時報
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張菲（左）和金元萱相隔多年再會，互送耶誕伴手禮，曖昧火花不斷。
金元萱（右）昔日在《龍兄虎弟》時期與張菲相識，進而傳出緋聞。（資料照片）

張菲新節目《綜藝菲常讚》25日終於開錄，配上大型舞台造景，盡顯他綜藝大哥大氣勢。首日邀請不少來賓如黃品源、郁方、聶雲、洪都拉斯等人，郭子乾和阿KEN還分別變裝成郭台銘、川普到場助陣；最驚喜的是，他的「老情人」、韓星金元萱也前來站台，2人在台上相擁互訴思念之情，張菲還親選巧克力送她，金以紅蔘禮盒回敬，禮尚往來間充滿濃濃情意。

金元萱1992年曾來台發展，雖然短短時間就淡出台灣演藝圈，但她過去舞藝精湛，張菲對她青睞有加，2人甚至一度傳出緋聞。昨金元萱單紮馬尾，著一襲素面黑洋裝現身，近50歲的她絲毫不見歲月痕跡，和張菲一見面就是說不完的回憶。而張菲自曝是在金24日抵台才知她要上節目，相當驚喜，趕快挑了巧克力作為禮物。

無法離開舞台太久

問到昔日2人昔日情分如今何在，張菲笑說：「很久沒聯絡了，我連她電話都沒有；要是有聯絡，現在可能已經有個小學三年級的小孩了吧！」金元萱則回說：「好想念菲哥。」節目上他們合唱英文情歌〈When I fall in love〉，曖昧火花閃不停。

暌違7年未主持節目，張菲將演藝圈形容成「魚缸」，他是「魚缸裡的一條魚」，「魚不能脫離水太久。」並笑說很多資深歌星都上過他節目．懷舊節目中常出現他和資深歌星合照，「看照片還不如我本人自己出來。」還說先前生活形同半退休，「玩到一個差不多的程度，內心深處會有表演的呼喚。」

(中國時報)

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