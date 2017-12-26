詹雅雯痛一生無悔

詹雅雯昨染藍紫新髮色，宣布明年過年再度攻蛋。（蘇蔓攝）

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中國時報
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詹雅雯將在明年2月19日（農曆年初四）在台北小巨蛋舉行「我牽你 你牽伊」新春場演唱會，25日舉辦媒體茶敘，坦言在高職畢業時因故自殺獲救，從鬼門關搶救回一命，她突然覺悟「當自己不要生命那一刻，就當捐給眾生」，因此長年支持公益不遺餘力。

詹雅雯透露，10幾年前曾經親眼看見一個受家暴的女孩被爸爸毆打，她為了保護女孩，而被波及打到暈倒，醒來後脊椎嚴重受傷，卻不敢開刀，直到3年前下定決心要開刀醫治，卻被醫生告知為時已晚，只能一輩子吃止痛藥，但她仍不後悔當時的決定，認為有人需要幫助就要挺身而出。

邀街友看演唱會

她二度攻蛋開唱，自掏腰包購買百張公益票，邀請獨居老人、街友等，要幫他們梳理打扮後，帶他們到小巨蛋看演唱會，體驗過節熱鬧的氛圍。先前有人質疑她為何不直接發紅包給街友、獨居老人，她表示人生除了錢、物質慾望之外，精神糧食也相當重要。她希望用音符陪伴大家，也強調投身於公益並不是要強調自己的偉大，盼能拋磚引玉，讓大家關懷弱勢族群。

而她選在明年過年期間，不是要凸顯過年氣氛，而是要讓大家知道事實上有許多人過年無法歡樂的慶祝，她說，小時候生活窮困，過年時全家人都待在家睡覺，年菜只吃稀飯配菠菜，今年過年開唱，希望自己能用歌聲陪伴無法回家過年的人。

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(中國時報)

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