林宥嘉疼歌迷 北高加場耶誕禮

林宥嘉明年在台北連唱兩天，4月還要到高雄開唱。

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中國時報
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丁文琪(左)林宥嘉(右)（取材自FB）

林宥嘉明年2月將開唱，1100張門票一開賣全秒殺，原本耶誕節前夕他抽空和老婆丁文琪及朋友出門吃飯逛街，但還是忍不住手癢上網關心賣票情況，發現有歌迷哀嚎買不到票，還有黃牛喊出一張3萬5000元的高價票，讓他緊急與唱片公司討論加開場次，終於確認台北要加場，且4月還要在高雄巨蛋開唱，耶誕節一口氣送上兩個禮物給歌迷。

林宥嘉此次加場的門票收入，扣除成本後也同樣會捐給公益團體。他近期忙著準備上海的跨年演出，今年商演活動及單曲合作邀約不斷，與戲劇共同合作的單曲也計畫在明年發表，再加上4項代言，粗估今年收入破億元。

終極加場攻雄蛋

林宥嘉工作忙翻天，耶誕節也在工作中度過，因此只能提前過節，但平安夜當天他在臉書貼出和丁文琪與耶誕老人的合照，是兩人在芬蘭度蜜月時，造訪耶誕老人村的紀念，讓粉絲看了直呼被閃瞎。

「林宥嘉挽回你的心台北mini LIVE」音樂會2月1日加場將於台北Legacy演出，門票30日中午於全台ibon及iNDIEVOX售票系統開賣；「The Great Yoga終極加場」將於4月28日在高雄巨蛋舉辦，門票1月27日於KKTIX開賣。

(中國時報)

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