瑪格羅比 發狠搶金球

2017年12月26日 01:33 中國時報 陶福媛 報導

Richard Mille白色陶瓷RM037女表，434萬元。（Richard Mille 提供）

Richard Mille黑色陶瓷RM037女表，422萬元。（Richard Mille 提供）

「小丑女」瑪格羅比演技精湛，配戴RM037腕表詮釋Richard Mille個性美。（Richard Mille提供）

瑪格羅比以《老娘叫譚雅》一劇入圍本屆金球獎。（取材自電影官網）

瑪格羅比在《華爾街之狼》中把李奧納多踩在腳下的一幕，讓人印象深刻。（取材自電影官網）

Richard Mille鑲鑽奢華版RM037女表。（Richard Mille提供）

Richard Mille古銅色RM037女表。（Richard Mille提供）

影壇近來「壞女人」當道，在《自殺突擊隊》飾演小丑女紅遍全球的瑪格羅比Margot Robbie，今年以《老娘叫譚雅》入圍金球獎音樂或喜劇類影后，被看好有望闖進奧斯卡；外表性感甜美，渾身散發個性魅力的她，不僅是影壇最被看好的女星，且是詮釋Richard Mille女表個性品味的最佳代言人。

戲裡常扮蛇蠍美人

瑪格近來勇於挑戰壞女人的角色，演技愈磨愈精進，在《華爾街之狼》中飾演愛慕虛榮的妻子，足蹬紅色高跟鞋把李奧納多秋卡皮歐踩在腳下，讓人留下深刻印象；在《自殺突擊隊》中則飾演帶著古怪邪氣的女小丑，更是讓人為之瘋狂，尤其當她手持球棒、露齒燦笑的表情，更是讓人不寒而慄，成為近兩年萬聖節最受歡迎的角色人物。

即將在1月上映的《老娘叫譚雅》，是瑪格躋身演技派女星的代表作，她在戲中飾演震驚美國體壇的醜聞主角滑冰天才譚雅哈定Tonya Harding，在父親離家、飽受殘酷母親肢體與語言的虐待、丈夫家暴等多重打擊下，人格嚴重扭曲，不僅滿口粗話，甚至唆使前夫襲擊滑冰選手，是個讓人恨得牙癢癢、為達目的不擇手段的蛇蠍美人。

現實中是公益推手

瑪格戲中經常扮壞女人，現實中卻是一位事業有成的女強人和慈善家，她投資經營LuckyChap製片公司，《老娘叫譚雅》即是該公司獨立製作的作品之一；她與Richard Mille更聯手推動青少年公益活動，贊助澳洲「Youngcare」基金會幫助失學或生活在社會邊緣的青少年，讓他們得以獨立，並擁有自尊和更多的人生選擇。

今年受邀任Richard Mille品牌之友的瑪格羅比，拍攝一系列形象照，她在形象照中配戴RM037黑色、白色陶瓷女表，該表款是Richard Mille在2014年為「女性腕表年」特別設計的女表，別具意義，該款女表的酒桶型外觀纖細修長，採用黑色、白色或古銅色陶瓷TZP表圈，更加堅固耐磨，並有鑲嵌鑽石的奢華女表可供選擇。

(中國時報)