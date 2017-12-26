百貨跨年慶 抽福袋級鑽石

新光三越台北信義新天地A8珍寶海鮮，是跨年、農曆年聚餐的新選擇。（新光三越提供）

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中國時報
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微風信義45F丸本陣跨年煙火限定套餐，4500元+10％。（微風集團提供）
微風廣場26日Boxing Day會員限購活動，EdHardy指定商品2折起；骷髏趣味後背包原價3萬4800元、特價1萬7400元。（微風集團提供）
SOGO忠孝館snidel元旦限定激安福袋「女裝服飾六件組」，價值1萬8000元、特價5000元，限量15個。（SOGO提供）
新光三越台南新天地29日引進在香港擁有米其林星級光環的「名人坊」高級粵菜餐廳。（新光三越提供）

百貨本周搭上節日衝人氣、炒買氣，一路歡慶到到跨年和元旦。新光三越即日起至明年1月7日跨年慶，秋冬流行服飾全面5折起，168萬貴賓卡友在台北南西店、桃園站前店、台南中山店、高雄三多店過卡消費，享全館滿3000送200元電子贈品禮券；扣點抽獎首度出現新年福袋級的大獎，台中中港店有元旦限定「貴賓卡扣點抽獎活動」，有機會抽價值45萬3000元的I-PRIMO1克拉鑽戒。

美食線上訂位周周抽

因應年底聚餐需求，新光三越在台北信義新天地、台北南西店、台中中港店、台南新天地可使用美食訂候位服務，新開的信義A8珍寶海鮮、29日進駐台南新天地的名人坊都可上線訂位；明年2月28日前全台有「你用餐 我買單」活動，周周抽1位消費者免費享用指定餐點。

微風集團跟上歐美風潮，旗下微風廣場、微風信義、微風松高與微風南京4館今（26日）首次在耶誕節隔天聯手舉辦「Boxing Day」單日活動，微風積點禮遇會員下載APP可收到完整優惠內容，享獨家優惠2折起、指定商品買1送1。

即日起至明年1月7日4館在「微風積點禮遇會員粉絲團」舉辦抽獎，31日前下載APP，並於粉絲團按讚，有機會抽總值超過50萬元大獎；跨年夜微風信義和松高近10家餐廳延長營業，最晚至凌晨1時30分，微風信義45F丸本陣、46F INPARADISE饗饗等也推出高空聚餐限定餐點。

限量福袋超搶手

遠東SOGO台北店跨年夜下午3時起在忠孝、復興、敦化館3館有銅管五重奏和爵士樂表演活動迎接新年；元旦當天忠孝館7個日系女裝有限定激安福袋，Mila Owen、Fray I.D、earth music & ecology﹑snidel﹑Lily Brown、Gelato Pique、MAJESTIC LEGON的限量福袋售價3980至5000元不等，含外套、毛衣、裙子、包包等，其中snidel及Lily Brown內容物價值達1萬8000元最超值。

(中國時報)

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