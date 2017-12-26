洗臉機退燒？ 轉戰電商賺飽飽

2017年12月26日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

momo購物Clarisonic科萊麗音波緊顏淨膚儀SMARTPROFILE旗艦機，耶誕特惠組，市價1萬6471元，促銷價1萬2800元。（momo購物提供）

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PChome24h購物FOREO Luna Mini 2迷你淨透洗臉機，原價5500元，特價5080元。（PChome24h購物提供）

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過去夯極一時的Clarisonic科萊麗洗臉機，曾帶動起全球洗臉機熱潮，但台灣萊雅集團上周宣布，為跟上總公司全球策略，明年全面轉型為電商銷售模式，台灣目前最後3個專櫃櫃點將在12月底全面撤櫃。難道洗臉機已退流行？但經查訪後發現，原來洗臉機實體撤退，卻在電商持續火熱，「轉進」的科萊麗前景也仍被各家電商看好。

網購價格有競爭力

科萊麗早於前年開始陸續打進本地像是PChome、奇摩及momo等各個電商平台，自上架以來銷量幾乎都位在榜首，PChome公關觀察表示，其實經過近年明星、部落客的推薦後，洗臉機已成女性日常清潔保養的必備品，而科萊麗轉戰電商也只是市場趨勢，「網購常態性針對商品祭出最直接的單品折扣優惠，消費者購買時不僅注重體驗，更會因為價格較低、多元選擇等原因而轉至網路購買，我們也樂觀看好消費市場的轉移。」

目前台北唯一擁有科萊麗實體通路的統一時代百貨台北店也指出，現在消費者偏好一機多功能型的洗臉機，不過目前已變成常態性商品，「除非機器壞掉或換新款，不然就等同至少2年內不會再到櫃上購物。」另外也有通路業者表示，洗臉機的銷量已無高峰期突出，也證明消費者已入手洗臉機後，因靠櫃次數稀少，因此轉而網路購買汰換的機頭更為方便。

網購一樣有試用期

以各大電商平台來看，目前仍以1台近萬元的科萊麗洗臉機為熱銷冠軍，在momo上平均單月就銷上300台以上，另外今年第4季PChome的表現就較首季成長2成，而在奇摩上則是以一機多用的飛利浦洗臉機為熱銷榜首，其他熱銷品牌還有國外人氣品的FOREO、以及CP值高的霓淨思等本地品牌，也有網友表示「網路買也一樣有試用期，誰要特地去櫃上買。」看來不僅是消費者對洗臉機的熱情從實體轉到網路，也再次證明電商與實體競爭愈趨激烈。

(中國時報)