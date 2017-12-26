台生70

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中國時報
袁瓊瓊

伯偉咧嘴一笑，道：「跟你先生一塊來吃宵夜？」這是撇清，阿秀要聽得懂，打完招呼就該離開。阿秀說：「他不是我先生。」這也算是表態，伯偉不接她這一招，用玩句話給帶過去：「交新男朋友啦。」阿秀臉一暗，手放下來。正準備離開，茂金不知哪根筋不對，大概看見兩個人無事，說話還有來有往的，竟然衝口而出：「阿秀，坐下來嚐嚐看，這老虎肉，沒吃過吧。」

阿秀稍遲疑，坐了下來。茂金離開去找杯子給阿秀倒酒，桌上現就只兩個人。阿秀從筷筒裡拿了筷子，規規正正平放在盤子邊上，並沒有要吃東西的意思。伯偉倒是大口挾菜往嘴裡塞。塞滿了就不用開口說話。

阿秀說：「你，最近怎麼樣？」

伯偉嘴裡一團老虎肉，這肉還真韌，嚼起來跟橡皮差不多。他用筷子點點那碗肉：「你吃一口試試，這玩意補啊。」阿秀還是沒動筷子。又說：他不是我先生，我不要跟他一起了。

伯偉心想：我今天這是什麼運啊，兩個女人來跟我說這種話。一個要離婚，一個要跟她男人分手。他不看阿秀，一言不發，只顧嚼嘴裡那團肉，這時就感謝這野味嚼不爛吞不下，於是也就不用回話。

茂金拿了杯子過來。給阿秀斟上酒。阿秀喝一小口，這才慢條斯理開始挾了口老虎肉吃。茂金還挺有興致，問說：「好吃吧？」

阿秀一張嘴嚅啊嚅，也不知是在嚼肉還是要說話。伯偉則眼觀鼻鼻觀心，像是除了把嘴巴裡這堆嚼不爛的東西給吞下肚之外並無大事。阿秀忽然頭一偏，嘩地把嘴裡一堆東西都給吐出來。茂金慌了，先喊：「別吐。這東西難得……」（待續）

(中國時報)

人間詩選－騷興──弔寄余光中 混世魔王

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