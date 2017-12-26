混世魔王

友善列印
中國時報
神隱

這第一首歌，似平凡無奇，但因為聲音渾厚，充滿感情，兼且傳得夠廣夠遠，竟驅散了營地裡所有人的寒意，頓時大地甦醒，月亮變得更皎潔明亮，而且有熱度。

領唱者想必是位飽經滄桑的男子漢，我彷彿看見他方頭大耳、滿面于思的模樣，也許千里之外有等他的母親、女人及孩子，也許因為種種惡緣，與家人分散，逼不得已，落草為寇，守在這谷地，或為有朝一日得與家人重聚，或為堵住仇人，引刀一快，活了，再做打算。

所有營帳都仍緊閉，但裡頭的心是熱的。半晌，有一帳掀開門簾，傳出聲響。仍是男聲，略顯高吭，這回句子拉得更長，尾韻加了花樣，轉了又轉，可惜氣不夠足，幾處倒嗆竟惹來笑聲，究竟是唱完了，我聽不出來是用哪族話唱的。

就這樣，山寨與營地相互較勁，一來一往，有輸有贏，唱了兩個時辰，愈唱愈來勁，敢探出頭來唱的都有兩下子，有時是情歌似的百轉千迴，有時是報喪一般的哭腔不絕，有時又是趕路似的連珠炮，也有每一句都是重音卻完全沒有音律的罵陣，高潮迭起，如放煙火一般。

感覺得出來，營地裡的歌者，唱得更帶勁，彷彿要將連日來的怨氣一次吐盡，也有一種抗議的意味 ，像是在對山寨裡的人說，白日裡，我們對你低聲下氣，但我們不服，果真有一擂台，大家公平競爭，互較高下，一對一較真，我們不見得會輸。

但或者真是形勢比人強，站在高位者總是有一種優越感，連帶連唱歌都帶著一種貴氣，從容而驕傲，不見得唱得更好，但就是有一種氣，能壓得住人，彷彿在告訴這些弱者，你們連唱歌都技不如人，想闖關，省省吧。

令人氣結。（待續）

(中國時報)

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