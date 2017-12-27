蔡總統第一份國防報告書證實！大陸具跨島鏈戰力

2017年12月27日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

中共航母遼寧艦及其護衛艦隊。（摘自網路）

共軍海空跨區訓練航線圖

國防部昨公布106年國防報告書，詳列共軍機艦自105年8月至今年12月初的遠海長訓航線圖，書中指稱共軍已具有對第一島鏈以西制空權之能力，常態化執行東海警巡、南海戰巡，具有跨島鏈作戰能力。

具備第一島鏈以西制空權

這是蔡英文總統上任後第一次公布國防報告書。全書分為5篇、10章節，說明當前建軍政策。

報告書公布的共軍遠海長訓航線圖，詳細記錄軍機艦每次出海日期及機種，其中15次穿越宮古海峽再經巴士海峽，或是從巴士海峽再穿越宮古海峽，7次穿越宮古海峽後循原路線返回駐地，3次穿越對馬海峽。此舉顯示大陸突破第一島鏈的企圖，每個通道都飛。

報告書指出，中國空軍以「實戰化」為訓練目標，從事「紅劍」對抗演訓、「藍盾」防空反導、「金頭盔」自由空戰及「金飛鏢」突防突擊競賽，並隨機調派部隊赴高原及島嶼機場輪訓，以提升全域作戰能力，另常態化執行東海警巡及南海戰巡，奠定跨島鏈作戰能力。

在中共對台軍事能力方面，報告書說，中共聯合情監偵能力，監偵範圍已涵蓋第二島鏈以西全境，續朝全球偵察方向積極發展，已具備支持區域內各項軍事行動之能力；已部署中（短）程戰術彈道及巡弋飛彈射程均涵蓋台灣本島全境；中共空軍已具對第一島鏈以西制空權之能力。

監偵區涵蓋第二島鏈以西

報告書說，面對美中兩強，區域國家近年逐漸形成「經貿與中國大陸密切往來，同時希望美國介入維持區域安全」之微妙情勢。

報告書強調，中共國力持續成長，挹注大量預算進行國防與軍隊現代化，導致兩岸軍力失衡加劇，我國在不陷入軍備競賽思維下，投資建軍備戰優先項目，以新軍事戰略思維，精進戰術戰法，持續強化關鍵防衛戰力，組建機動性高、量少、質精、高效能及高精準打擊之戰力，以嚇阻敵軍冒進，確保國家安全。

(中國時報)