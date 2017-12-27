新聞透視－兵力懸殊 何必搞軍事對抗！戰略中立 維持兩岸關係穩定

蔡英文總統任內第一本國防報告書（右）昨公布，報告書以「守疆衛土、看見國軍為主軸」。下左為書中「中共軍事能力與威脅示意」、下右為我國兵力規模與人口比例。（陳怡誠攝、摘自2017年國防報告書）

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中國時報
維持兩岸穩定的關係刻不容緩。（達志影像／shutterstock提供）

《國防報告書》援例約每2年出版一次，今年版本是自1992年以來的第14本。令人感觸深刻的是，這些年來兩岸軍力的消長，也是一本比一本鮮明，今年版報告書更直言，中共空軍軍力已具第一島鏈以西的制空能力，換言之，台灣已是其囊中物，制空戰力已不是對手。然而，整本報告書卻看不到解決之道。

蔡總統第一份國防報告書證實！大陸具跨島鏈戰力
國防報告書 灘岸殲敵阻登島

制空戰力 我非共軍對手

同樣是民進黨執政，在陳水扁時代兩岸雖也搞軍事對抗，但軍方除了建軍備戰之外，並不是沒有尋求解決之道，陳水扁時最有影響力與實權的兩位軍事首長湯曜明與李傑，都做過兩岸軍事互信機制的規畫，而且還明載於國防報告書上。這些計畫最後雖因政治因素而束之高閣，但至少看到軍人為維持兩岸關係穩定的謀畫之深與用心。

今年版的報告書，則是刻意凸顯抗中的企圖，如在論述安全情勢的變化、周邊國家國防態勢，以及國際社會對台海安全的觀點，主張台灣角色定位，是發揮我早期預警及掌握中共軍事動態之利基與戰略價值；並更進一步首度公開台美軍事交流的10個模式。蔡政府的聯美日抗中策略，溢於文詞。

避免衝突 尋求安全機制

再以共機出海長訓為例，極易擦槍走火。美日基於飛航安全考量，其中，美國與中共已簽署「空中相遇」的安全準則等文件，藉此增進軍事互信、降低臨場敵意，並避免誤解、誤判及防範意外事件。日本同樣也在和中共協商。我方卻由陸委會公開宣示，國內無共識，時機不宜。

不僅如此，蔡英文總統日前視導空軍作戰指揮部的談話，以及總統府的年終記者會將選擇在國防科技研發重鎮中科院舉行，真不知蔡政府戰略涵意為何，還是認為如此搞對抗，就能達到安定老百姓效果？

兩岸要避免兵戎相見，釜底抽薪的做法就是在戰略採取中立，維持兩岸穩定的關係，而不是一面貼向美國。

(中國時報)

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