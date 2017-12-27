女狙擊中士簡佩華 殺敵千米外

2017年12月27日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

昨天出版的106年國防報告書，特別專頁介紹巾幗英雄。報告書指出，早年的軍隊普遍存在專屬於男性的刻板印象，近年來隨著平權觀念提升，以及國軍制度的開放，我國女性官兵在軍中的比例日漸提升，不論在戰鬥部隊或後勤單位皆有亮眼表現，不僅為「巾幗不讓鬚眉」的最佳寫照，更成為捍衛國家安全的堅實戰力。至106年止，女性官兵人數已達2萬餘員，占國軍總人數13.5％。

衛戍台北市任務的憲兵勤務連長張書毓少校，在陸軍官校畢業後甄選進入憲兵官科，並獲派憲兵機車連排長，成為憲兵機車連有史以來第1位女姓排長。面對重達366公斤的重機，儘管訓練的過程十分艱辛，但她以過人的意志力，克服男女先天上體力的差異，最終成為合格的駕駛員，且多次參加各項操演任務，優異表現榮獲106年第24屆十大傑出女青年獎「軍中類」獎項肯定。

陸軍台東地區指揮部機步營中士簡佩華，通過野外孤獨求生的艱困訓練，並歷經隱匿偽裝、戰術運用、射擊精準等課程，發揮「冷靜、沉穩、精準」的特質，練就1公里外擊斃目標的戰鬥技藝，榮獲106年特種部隊狙擊手訓練冠軍。

繼女性士官擔任戰車駕駛後，陸軍官校106年首度開放女性學生選擇裝甲兵科。康嘉馨與何玟蒨少尉平常強化體能，針對腿力額外加強重量訓練，因而脫穎而出，將成陸軍首批戰車女軍官。

現任武昌軍艦艦長黃淑卿中校及中平軍艦艦長尤鐿濂中校，分別為海軍首位一、二級艦女性艦長。

106年國軍楷模共有43人，其中有7位女性官兵，創歷年來女性獲獎最多之紀錄，且都服役於戰鬥部隊。報告書最後指出，現今全球有60餘國任用女性軍人，並逐步開放女性加入戰鬥部隊，我國女性官兵遍及國軍各軍士官階層，她們打破性別的籓籬，勇敢接受各種挑戰，用實力證明「巾幗英雄」美譽。

(中國時報)