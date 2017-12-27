公布軍售流程 台美關係檯面化

2017年12月27日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

國防部昨天公布106年國防報告書，首度放入台美軍售流程示意圖，並強調台美軍事交流密切，把雙方關係檯面化、公開化；此外，報告書也首度說明國軍調整軍事投資建案流程，精進建案作業效率與品質，籌獲最符合作戰需求及成本效益之武器裝備。

報告書指出，台美雙方以《台灣關係法》作為雙邊關係之準據，美國持續供售我國所需之防禦性武器，確保我維持足夠防衛能力，並建立全方位軍事交流管道。部隊層級交流協訓、觀摩操演、整體戰力評估、高階會談雙邊互動等，在質與量上均有實質進展，象徵美國對台灣具體的支持與安全承諾，印證台美軍誼堅實而穩固。

至於台美軍售流程示意圖，在美方部分的流程是審查、回復報價資料、進行知會國會程序、國防安全合作局網站公告、回復發價書；台灣的流程是依作戰需求擬定所需武器、送交報價需求信函、完成整體獲得規劃書、送交發價書需求信函、簽署發價書。

為配合台美軍售作業及國防自主，我國軍的軍事投資建案作業亦有調整。報告書指出，建案作業區分兩階段，第一階段由參謀本部確認作戰需求，落實由上而下之建軍指導，緊密結合整體防衛構想，支持聯戰任務所需。

第二階段進入籌獲方式規劃，藉由完整之自製能量評估、系統分析、整後支援與產業經濟效益分析，完成整體獲得規劃書，以提供武器籌獲選項與最佳方案建議，並檢討國防財力，合理配賦預算，遂行建軍備戰任務。

至於台美軍事交流，報告書說，國防部運用「政策交流」、「軍事售予專案管理」、「學術交流」、「情報交流」、「戰訓交流」、「後勤交流」、「通資電交流」、「軍備交流」、「防衛評估」及「教育訓練」等多元交流互動模式，持續精進與提升聯合作戰能力。

(中國時報)