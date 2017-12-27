閻學通：2021年前 台海無戰爭危險

2017年12月27日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

中共十九大後，大陸邁入日益走近世界舞台中央的「新時代」，這會對台海造成什麼影響？北京清華世界和平論壇祕書長、北京清華大學國際關係研究院院長閻學通日前預測，2021年之前，台灣問題不會解決，台海也沒有戰爭危險。他說，川普和蔡英文按規定都可執政到2021年初，從目前看，他們不太會搞宣布「台灣獨立」的活動。

針對大陸「新時代」面臨的機遇與挑戰，閻學通接受《環球時報》專訪時指出，大陸當前面臨的最大機遇，是川普政府不願承擔國際領導責任及其對外政策的不確定性。美國弱化對盟友的支持，這對拓展大陸海外利益是有利的。但也必須防止冒進，控制拓展速度，目前大陸的實力能支撐為東亞提供地區治理方案，尚無力支撐全球治理。

至於「新時代」會對台海或解決台灣問題造成什麼影響？閻學通表示，雖然大陸仍處於社會主義初級階段，「但統一台灣的物質條件已經具備」。他認為，能否統一不是物質力量是否具備的問題，而是一個戰略選擇問題。

他表示，自己曾在2008年時為錯誤預測台海會發生軍事衝突道歉，並預測其後8年沒有發生軍事衝突的危險。「歷史證明，預測台海不發生軍事衝突是容易準確的，因此我預測2021年之前台灣問題不會解決，台海也沒有戰爭危險。」

閻學通說，川普和蔡英文按規定都可執政到2021年初，從目前看，他們不太會搞宣布「台灣獨立」的活動。

據悉，前總統陳水扁2000年上任後，閻學通曾預測台海最晚2008年會爆發軍事衝突。2008年6月，他撰文為自己不準確的預測公開道歉，並預測台海在2016年前可能沒有軍事衝突危險。

此外，針對美國不久前拋出「印太戰略」概念，閻學通表示，美國《國家安全戰略報告》中沒使用「印太戰略」概念，而是「印太地區」。他認為，這是經濟戰略概念，而非安全戰略概念，美國主要是與北京進行經濟方面的戰略競爭。

(中國時報)