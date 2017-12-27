蔡籲台日加強安全戰略合作

2017年12月27日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨天接見日本參議員，呼籲在新的一年，台日關係能獲得新的進展，日方能協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），並儘快展開雙邊經貿協商。她說，希望未來雙方可以加強安全戰略上的合作關係，共同維護區域和平穩定。

台灣女婿、日本參議員瀧波宏文伉儷，與吉川有美、小野田紀美等日本參議員，在外交部主祕蔡明耀陪同下，赴總統府晉見蔡英文。

蔡英文表示，日本是台灣重要的經貿夥伴，今年11月在東京舉辦的「台日經貿會議」上，雙方簽署了「台日關務合作及互助協定」和「台日文化交流合作瞭解備忘錄」，來深化雙方合作關係。

台灣目前正積極推動「新南向政策」，蔡英文指出，政府希望加強與東南亞及印度間的關係，也期盼和日本在經貿、科技、以及文化等領域加強合作，共同開拓新南向市場商機，創造互惠互助的新合作模式。

她請訪賓們回國後，給予台灣更多支持，協助台灣加入CPTPP，也儘快與台灣展開雙邊經貿協商，讓台日合作關係更加穩固。

蔡英文指出，東亞是世界經濟發展的重心，「維護亞太地區的安全和穩定，我們責無旁貸」。台灣和日本共享民主自由等基本價值，她希望未來台日雙方也可以加強安全戰略上的合作關係，共同維護區域的和平穩定。

雖然台灣並非聯合國會員，不過她說，台灣作為國際社會一員，擁有貢獻全球的技術及實力。為了呼應聯合國永續發展目標（SDGs），台灣今年發表了第一份國家自願檢視報告，也持續努力擴大國際參與。

蔡英文並感謝日本政府多次公開表達支持台灣的國際參與，也期盼日本能夠持續支持台灣，讓台灣和世界攜手合作，共同解決問題，「希望在新的一年，台日關係能獲得新的進展」。

(中國時報)