朱立倫妻舅 台南選戰扮刺客

2017年12月27日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

下屆台南市長選戰綠熱藍冷，國民黨基層急如熱鍋螞蟻，傳出黨主席吳敦義日前欽點前立委高思博出征，高26日證實主席要他幫黨，他也當面回應，選舉需要黨的全力幫忙，「這不是一個人、一個地方的事」，強調若中央全面安排中生代應戰，他願意配合中央遣兵派將。

藍冷參選 綠爭搶初選

國民黨智庫上周召開董事會改選新任董事，兼任董事長的吳敦義逐一與董事握手致意，特別與董事、前立委高思博交談，並當面勸進高參選，「就是你了」，被解讀是黨主席親自點將。

相較於民進黨6人爭搶市長初選，國民黨目前雖有前台南大學校長黃秀霜表態爭取提名，無黨籍的前台南市警察局長陳子敬疾呼與國民黨組成在野聯盟，但國民黨內部仍有希望推選自己人出來參選的聲浪。

高思博是新北市長朱立倫妻舅，高能否出線，被解讀是除了明年新北市長人選之外，吳、朱結盟的另一個指標。

高思博對此表示，他是智庫董事，吳敦義對黨內明年可能參選縣市長人選予以打氣，這很正常，他也認為，國民黨明年的縣市長選舉都堪稱艱困，台南尤其艱困，他之前即已提出，希望黨將全國選戰這一盤棋，統一調兵遣將，由中生代全面應戰，讓選民覺得國民黨仍是一個有力量的政黨。

中生代應戰 高願犧牲

迄今仍未具體表態參選，高思博直言，不是怕犧牲，而是犧牲也要有所意義，「要打，也要在有意義的前提下應戰，哪怕艱困，盡全力拚戰，犧牲也才有意義。」他說，與無黨籍的陳子敬也熟識，國民黨在台南即使整合也未必會贏，根本沒有內耗本錢。

國民黨台南市黨部主委謝龍介說，黨鼓勵有意參選的從政同志披掛戰袍，實屬正常，民進黨選情熱，若國民黨多一點人投入參選，相信有助於提升黨員士氣。

陳子敬表態 泛藍團結

本屆參選市長的黃秀霜面對高思博「被欽點」發表3點看法，她重申參選到底，認為民進黨6搶1，國民黨多一點人表態參選是好事，願與其他人做君子之爭，一起為台南努力。

陳子敬9月表態投入市長選舉以來，獲得不少中間選民認同，他也積極尋求在野聯盟資源，他表示，人人都有參選權利，泛藍沒有分裂本錢，強調自己「聲勢越來越好」，應該讓最能獲得選民認同的人出線。

(中國時報)