選戰觀察－再怎麼艱困 藍不應放棄南台灣

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中國時報

民進黨在南二都市長黨內初選，參選人打得火熱，連菊姐都大膽表白「心內話」，全力相挺屬意人選。反觀國民黨這邊則顯得靜悄悄，甚至像打躲避球，整體氣勢高下立判。

因為在綠營高度優勢區，可說初選過關、得到民進黨提名，等同拿到當選證書，因此初選當作大選，參選人相殺見骨，在所難免。對照民進黨的企圖心，國民黨宛如一灘死水，也難怪太陽花學運領袖林飛帆曾說：明年台南市長選情「某黨推個西瓜出來都會當選」揶揄的話。

近來傳出國民黨黨主席吳敦義欽點前立委高思博披掛上陣，不只具有吳敦義、朱立倫結盟意義，高若立戰功，也有助於姊夫朱立倫重返2020大選舞台。不過，高思博目前雖稱不怯戰，卻也未具體承諾應戰，戰況仍添變數。

在黨產會的追殺之下，國民黨已是一息尚存，明年的地方選舉攸關整個政黨的存亡絕續，更不必奢談2020。但蔡政府施政不力，支持度狂洩，諷刺的是國民黨也沒獲利，除了黨中央毫無建樹，重點是，馬政府過去8年培養了什麼戰將？人才在哪裡？

但提名操之在己，即使艱困選區，國民黨應負責任推出最強的人選，不該畫地自限。尤其是國民黨主席吳敦義，過去曾在高雄擔任兩屆市長，與地方有深厚的人脈與淵源；黨主席選舉，吳敦義強打黨祕書長「狂勝」民進黨的「實績」，形塑「綠懼人」形象，7個月之後竟仍坐困愁城。

國民黨目前盤算，北二都能贏，加上台中市有機會，再光復幾個民進黨執政不力、同室操戈的地區，這場選舉其實贏面是大的。被視為藍營2018台南市長人選大黑馬的高思博，是國民黨檯面上少數具備爆發力且形象清新的中生代政治人物，若能整合陳子敬等泛藍勢力，當有力拚綠地變藍天的本錢。

重點是如果國民黨在南二都擺爛，仍以大黨自居，不願在野聯盟，一旦人選與綠營實力過於懸殊，不能營造分庭抗禮之勢，林飛帆的話恐會一語成讖。

(中國時報)

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