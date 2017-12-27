救交通拚選票 柯P夜巡內湖

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

內湖上下班塞車塞不停。圖為內湖舊宗路二段下班尖峰時間，車流塞爆的畫面。（本報資料照片）

台北市內湖交通問題難解，民眾上下班面臨塞車夢靨，台北市長柯文哲26日在內湖區參加行動市政會議坦言，內湖交通改善計畫執行前後，整體只改善10％，民眾沒太大感覺。為實際觀察塞車狀況，柯昨下班後搭上小黃，晚間6點直奔內湖，視察後柯強調，小小的改善作為仍要持續做，至少不能比現在更糟。

柯文哲每次出席內湖的行程，總會被問到交通問題如何解套，他昨表示，市府曾訂定內湖交通改善計畫，執行後最有效的瑞湖路，車流量降了85％，但其餘有的只降18％、有的降5％，整體只改善10％，民眾的感受不大。

另外港墘路（洲子街至瑞光路）西側道路拓寬工程昨完工，但壅塞情形仍很嚴重。柯表示，不要幻想單一事件，1、2、3就能全部變好，他的政治理念是積小勝為大勝，不做什麼都沒有，但這裡改善5％、那裡改善10％，累積起來還是有用。

柯文哲還說，北市有個捷運規畫案正在進行，目前南北向除了淡水線、文湖線，最東邊還少一條路線，這條線很重要，要把松山線、南港線等橫向路網連接起來，目前已在做評估，明年報告就會出來，台北市最重要的前瞻計畫就是這條，但也說，「做完不知道是幾年後。」

為了實測交通到底多壅塞，柯文哲昨下班後，選在晚間5點半到6點半尖峰時刻搭車前往內湖，行經港墘路、瑞光路等壅塞路段，有民眾當場向他抱怨，上班路實在太塞，只能提早到7點出門。

柯文哲坦言，市府已縮短文湖線尖峰班距、改變號誌燈、調整車道等，一直在做些「微整形」，但終究還是公共運輸才有辦法解決，另外，未來內湖會有1000戶公宅，將優先開放當地上班族抽籤，車流就會少很多。

他強調，專業問題還是要用專業解決，交通局正在蒐集大量資訊，分析車流就竟從哪來，未來小小的改善會持續做，長期計畫也在進行，至少要做到不比現在差。

(中國時報)