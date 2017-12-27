柯酸回「謝謝免費研考會主委」

2017年12月27日 04:10 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 、 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲前天召開就職3周年記者會，談政績也宣布拚連任。對手民進黨姚文智、國民黨鄭麗文昨皆火力全開批柯；姚拿18頁資料，指柯市府政策8項跳票、14項不及格、僅6項勉強及格，是「白色當政、唬爛保證」；鄭則稱柯文哲執政3年根本是交白卷，「如果做不到，就不要連任了！」

對於姚文智的嘲諷，柯表示，現在不管議會、媒體或者其他人，只要有批評都會拿來做研究，製成表格分門別類，應該改的，就從善如流改一改；若願意面對問題，其實可以進步更快。不過，最後仍忍不住酸溜溜地補上一句：「如果有人願意免費當研考會主任，還是要說聲謝謝。」

台北市政府發言人劉奕霆則針對前行政院發言人鄭麗文的批評，表示參選是每個人的權利，市府對外界意見不予評論。

姚文智昨天細數柯有8項新政跳票，包含ivoting、參與式預算、文化自製、供宅及租金補貼、文化夢工廠、流行音樂中心、銀髮照顧和課後及寒暑假照顧。

姚抨擊，ivoting從推動至今，不論是票選首長或政策，沒有一項成功，甚至大巨蛋案邀民眾提案，卻遲遲不開公聽會。柯文哲說要公開透明，但上任後成立的廉政委員會，「現在還有沒有在運作，大家都清楚。」

鄭麗文則說柯執政這幾年沒一件事做得好，在面對批評時居然講做市長不像他想的那麼簡單，「如果真的做不到，就不要連任了！」她表示，柯文哲公共住宅、托育政策全跳票，文資保存不能拆的拆光光，違建卻拆不掉，當選時信誓旦旦的5大弊案也處理不好。柯文哲要選連任不是為了他對市政的承諾，是滿腦子肖想當總統；柯P以前說要推倒高牆，上任就要築高牆，「請問柯文哲，牆要築多高才不會讓你覺得人民抗議很礙眼？」

(中國時報)