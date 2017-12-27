新聞透視－內湖塞車無解 柯連任罩門

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳燕珩

台北市去年初陷入前所未有的交通黑暗期，塞車民怨直衝市府，讓柯文哲民調暴跌，面對塞爆的內湖，柯不敢掉以輕心，但當初保證一定會解決，忙了半天，不是成效差、就是失敗收場，3年仍無解，反成為有意挑戰市長的藍綠參選人炮轟柯無能、政策跳票的罩門。明年就是選舉年，柯若再拿不出有感解方，塞車恐成連任路上的一大隱憂。

交通問題堪稱柯市府的最痛，去年農曆年前塞車情況加劇，民怨沸騰到最高點，讓柯支持度狂跌，面臨上任後最大危機。當時柯暴怒，下令要交通局9個月內解決，甚至放話「再開除幾個局長，交通就會改善」，最後交通局長捲鋪蓋走人，內湖卻更塞。

柯文哲曾大動作祭出改善方案，去年8月1日推動「內湖綠色運輸計畫」，讓內科上班族搭乘捷運享4折早鳥優惠，還規劃內科巡迴免費公車，以為上班族為省十幾元會棄私家車、提早出門。結果試辦3個月，每天吸引外部轉搭捷運的運量不到600人次，宣告失敗。

接下來市府開出的藥方包括，調整捷運班距、規劃快速公車，改善號誌燈、調整車道，多管齊下，還是無解，最後柯文哲雙手一攤，直呼「內湖交通沒救」，改稱內湖塞車不是交通問題，是都市計劃失敗。讓人不禁疑惑，當初柯市長堅稱內湖交通「一定解決」支票，有兌現的1天嗎？

交通已成柯的天敵，對於將競選連任的他，更是一大罩門。藍綠表態角逐市長的丁守中、姚文智，不約而同直攻內湖交通，痛斥柯只會放話、毫無建樹，甚至以改善交通當作亮點政見，就是看準這些上班族受夠了。

面對交通問題，柯文哲短時間拿不出特效藥，只能訴諸美好願景，強調未來內湖公宅會開放內科人優先抽籤，成功橋拓寬可疏散車流，只是工程一拖好幾年，市民會耐心地等待，還是用選票表達不滿，明年此時柯得自行承擔。

(中國時報)