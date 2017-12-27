新版護照凸槌 外交部大烏龍

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

美國華盛頓杜勒斯國際機場。（摘自杜勒斯國際機場官網）

有網友發現，我國二代晶片護照內頁疑似使用美國華盛頓杜勒斯國際機場照片，外交部原本否認，後來證實確實誤用。（翻攝臉書爆料公社）

二代新版晶片護照才剛上路，就被發現內頁疑似使用美國華盛頓杜勒斯國際機場照片，外交部昨一天之內態度反覆，最終坦承誤植並道歉。除將回收已發送的285本新版護照外，將要求中央印製廠重印20萬本，預計一個月後重新開放申請。

先是堅稱 桃機百分百

一名蕭姓網友昨在臉書上指稱，新版晶片護照第5頁竟然出現美國杜勒斯機場，諷刺台灣成為美國第51州，並附上新版樣本護照內頁的照片，引起討論。

外交部第一時間由公眾外交協調會副執行長歐江安出面，強調「百分之百」是桃園機場；但外界質疑與網路上所見的杜勒斯機場照片極為相似，領務局赴立院說明時，經兩張照片比對後，坦言「誤植」機率非常大，領務局下午緊急找中央印製廠開會後，才在晚間臨時召開記者會承認「誤植」。

誤植道歉 延後1個月上路

領務局副局長蔡幼文在記者會上特別秀出，當初中央印製廠美工人員自行拍攝的桃園國際機場舊第一航廈照片，她解釋，考量版權問題，確實使用自行拍攝的桃機照片，以此為基底，後增加塔台跟飛機，並誤採自網路找到標示為「桃園機場」的圖樣，才會導致護照內頁看起來像杜勒斯機場。

蔡幼文表示，美工人員純粹從美工角度繪製，將桃機第一行廈拉了一些線條，讓機場外觀流線美觀；而不選擇新的桃機航廈外貌是因改建後，圖形過於複雜，不夠大方。

她強調，經此事件後，已要求新二代晶片護照內頁要使用新的桃機航廈照片，並先經他們審核。

回收285本 重印20萬本

對於二代晶片護照後續處理，蔡幼文指出，將要求中央印製廠抽換20萬本護照內頁第4頁與第5頁的圖樣，原則上成本由中央印製廠負擔，希望一個月後能夠重新發行。

據悉，原先領務局內部認既然底稿無誤，沒打算回收重製，但外交部長李大維為求慎重，拍板要求中央印製廠回收重新印製。

至於已發行的285本新版護照，蔡幼文說，將先逐一通知該民眾進行更換，而目前一代晶片護照庫存量還足夠，民眾現所申請將維持現行護照。對於外界質疑外交部一天之內說詞反覆，蔡幼文坦言，因合作已久，因此非常相信合作廠商。

民進黨立委蔡適應表示，就算沒誤用也明顯與現況不符，可見選圖過程太過草率，國民黨立委呂玉玲也批評，第二代晶片護照特色既然是呈現台灣景點，就應忠實呈現原貌，而非畫蛇添足，還引起誤植的爭議，變成負面宣傳，讓宣傳效果大打折扣，外交部應檢討。

(中國時報)