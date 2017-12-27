外交部新版護照凸槌！新聞透視－一頁知秋 危機處理不及格

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳建瑜

外交部26日召開記者會，領事事務局副局長蔡幼文出示新護照設計原圖，說明圖樣參考來源等設計過程。（中央社）

外交部日前滿懷欣喜宣布新版護照上路，除升級防偽措施，並在內頁加入台灣特色圖樣，讓國人高度期待這本享譽國際又「好用」的台灣護照；如今卻因當初一張內頁構圖，只因覺得過於單調，畫蛇添足加上塔台與飛機，最終成為一件烏龍誤植事件，也凸顯外交部這次螺絲真的鬆了！

此事最大的癥結點在於內頁中的機場與美國華盛頓杜勒斯機場極為相似，網友因而指稱外交部誤植。不過，桃園機場第一航廈當初設計確實參考杜勒斯機場，因而容易讓外界產生誤會。

然而，桃園機場經過整修後，原貌已明顯不同，既然新護照要凸顯台灣特色，當初就應採用新的機場風貌，就可避免衍生風波。

另一方面，也突顯外交部在審核護照的流程過於輕忽致出現漏洞。基於長期與中央印製廠合作所產生的信任關係，忽略護照內頁細節，即使當初中央印製廠提供的初稿是桃園國際機場照片，卻未在打樣板時再三確認，這明顯行政疏失，除對外道歉外，更應深自檢討，以免損及我國護照在國際上的公信力。

此外，面對外界質疑時，外交部第一時間先強調「百分之百」沒有問題，後又向立委坦承「誤用」機率高，態度反覆不定，直到晚間召開記者會，才坦承印製過程遭網路上的圖片誤導，不過是一張護照內頁，卻如外交斷交事件般延燒，外交部這次危機處理真的不及格。

從去年國慶酒會背板「誤植」，到如今護照內頁「誤植」，外交部可謂小事情出包不斷，若不再栓緊螺絲，說實在的，不需要大如邦交國鬆動的外交危機，外交部就先被內部危機給打敗。

(中國時報)