新南向 才裁辦公室 又設專案組

2017年12月27日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 張理國 、鄭聆／台北報導 、鄭聆／台北報導

總統府日前宣布裁撤新南向辦公室，蔡英文總統昨指出，配合區域最新情勢發展，自明年元旦起，國安會將成立「新南向政策專案小組」，由祕書長嚴德發擔任召集人，統籌新南向策略及規畫的幕僚工作。

總統府在12月13日表示，新南向政策已從任務規畫進入全面推動階段，政院相關部會政策也逐漸展現成效，總統府新南向辦公室階段目標比預期更早完成，因此該辦公室自明年起解除任務編組。

未料，蔡英文昨天下午召集嚴德發、行政院長賴清德，總統府祕書長吳釗燮等人召開國安會議對外經貿戰略會談，又成立一個新南向專案小組。

為掌握未來趨勢以及因應情勢變化，蔡英文表示，我國必須從長程發展角度，建立新南向政策的戰略縱深，並且要展現戰略定力，以堅定的意志排除各種困難和阻力，逐步落實新南向政策的推動。她要求，未來新南向政策相關工作的推動，應該在雙向互惠基礎上，從三個方面加強努力，包括：和友好國家建立策略夥伴關係，打造新南向產業生態鏈，以及強化和各國人民與社會的連結。

蔡英文在會中裁示，從明年1月1日起，國安會將成立「新南向政策專案小組」，未來「行政院經貿談判辦公室」也要進一步強化執行能量，可以成立「新南向工作小組」，和「新南向政策專案小組」相互配合，深化並落實新南向政策的推動。

另外，也要加速「台灣亞洲交流基金會」的推動設置，作為玉山論壇常設主辦與行政管理機構，以及區域內各領域領袖、青年代表、NGO智庫等交流合作平台。然而，監委昨日巡察行政院時，監委江綺雯指出，「新南向政策」自推動以來，戰略目標多次游移，在全球與兩岸互動格局的定位不清，不利於我國經貿發展；依據投審會資料，新南向政策上路後，2016年9個指標國投資金額創5年最低，較2014年大幅衰退67.6％。

江綺雯並說，新南向國家多已將其國家發展計畫，與大陸「一帶一路」倡議形成「戰略對接」的整合關係，例如越南的兩廊一圈、印尼的全球海洋支點、菲律賓的雄心2040、馬來西亞的兩國雙園經濟轉型計畫及泰國大戰略動向等，再加上日、韓長期在該區域經營，我國該如何在國際競爭的中找到利基？

(中國時報)