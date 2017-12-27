檢駁斥黃國昌 拿王當擋箭牌

2017年12月27日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

3年前太陽花學運攻占立法院，黃國昌遭起訴煽惑他人犯罪，26日他前往高院應訊，卻在法庭發飆指責檢方起訴事實錯誤，還說當時王金平有反對群眾進入議場嗎？遭蒞庭檢察官張介欽駁斥，民眾進立法院須經申請，難道只要王金平沒有反對，任何人都可以自由進出？審判長最後諭知，明年3月13日宣判。

2014年3月18日，黃國昌、林飛帆、陳為廷等人帶領近400名學生占領立院議場，展開為期24天的反服貿太陽花學運；期間發生立法院正門前滋擾案，及對執行驅離警員妨害公務、拆下立院銜牌等。

檢方依煽惑他人犯罪、妨害公務等罪起訴陳為廷、林飛帆 、黃國昌等22人，今年4月台北地院援引「公民不服從」概念，認為黃等人並非無故侵入立法院，對全數被告做出無罪宣判，北檢不服提起上訴，高院分批傳喚被告進行審理及辯結程序。

黃國昌出庭應訊，審判長張惠立問他認不認罪，他答稱不認罪，隨即反指檢方起訴他的犯罪事實有問題，檢方欠缺對公民運動的基本認識，因為在場群眾都是獨立的公民、自主決定參加，如何煽惑犯罪？黃還指責檢方起訴他因煽惑群眾侵入立法院構成違法，「立法院有提告太陽花學運人士侵入建物住宅等罪嗎？」還說當時擔任院長的王金平有反對群眾進入議場嗎?

蒞庭檢察官張介欽隨即駁斥，民眾進立法院須經申請，難道只要王金平沒有反對，任何人都可以自由進出？審判長接著提問，占領立院是否符合公民不服從的和平、非暴力條件，黃則辯稱，例如為了搶救受困車內的小孩而打破玻璃，依法是可以被正當化的行為，因此為了占領立院議場，敲破玻璃打開門鎖，當然不違反和平非暴力原則。

最後辯論時，黃國昌還嗆聲說，如果沒有太陽花學運，兩岸服貿協議早已生效，居然還對著法庭上的法官及檢察官說，想問問法律人當時做了什麼？「有什麼資格告訴年輕人你們做了什麼？」審判長則勸他不要太激動，並諭知全案明年3月宣判。

(中國時報)