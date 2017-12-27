硬闖營區辱罵哨兵 役政署長道歉

役政署長林國演（左）親赴成功嶺道歉，致贈禮盒由104旅旅長李發忠代表收下。（內政部提供）

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中國時報
／台北報導

役政署長林國演日前遭爆硬闖營區並辱罵哨兵，國防部發言人陳中吉昨天表示，馮世寬對104旅衛哨盡忠職守、按照衛哨守則執行勤務表示肯定和嘉許，馮世寬認為，營區安全有賴衛哨盡忠職守，已經指示陸軍司令部，給予當天陸軍104旅的衛哨人員獎勵。

林國演昨下午2時則是率駕駛及替代役訓練班同仁到成功嶺104旅，向當日值勤的哨長及衛兵致意及致歉。林國演致贈水果禮盒、駕駛則送上包裝茶飲，想要化解爭議，但哨兵的表情似乎十分勉強。

林國演座車強闖成功嶺衛哨，遭網友在臉書粉絲頁「靠北長官2.0」踢爆，迫使役政署在周末午夜發出新聞稿回應，但第一時間卻責怪「哨兵態度不佳故意阻擋」，導致駕駛心急出言不遜，造成雙方誤解情事發生。

眼見署長欺負小兵的效應持續發酵，國防部又力挺哨兵，在「撤換署長」的壓力之下，林國演終於選擇低調致歉，希望大事化小。不過從刻意安排的道歉照片中，仍可看見哨兵個個表情不悅，代表收禮的部隊長官臉上也沒有笑容。

役政署表示，林國演當天赴訓練班主持替代役區隊長結訓典禮，座車經過成功嶺1號哨口，依規定出示通行證及接受安檢，因通哨認知差距，署長親自下車出示證件，配合查明身分後衛兵開啟哨門進入營區，但是司機因公務時間緊急導致言語不當，特地帶著駕駛及替代役訓練班同仁到104旅，向當日值勤的哨長及衛兵致意，駕駛也向他們鄭重道歉。

役政署指出，未來將持續與國防部、10軍團及104旅等相關單位加強溝通協調，建立明確的通哨機制，以避免類似事件再次發生，確保役政署替代役訓練班及國軍單位於成功嶺長期合作模式，貫徹內政國防兵役制度分管的績效。

對於馮世寬指示給予當天陸軍104旅的衛哨人員獎勵，軍方官員說，陸軍10軍團指揮官莫又銘中將於事發隔日一早，即前往成功嶺嘉勉衛哨班的盡職，除了口頭獎勵外，軍方也頒發衛哨班團體獎金。

(中國時報)

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