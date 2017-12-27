樹德科大兩岸中心吹熄燈號

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

南台灣兩岸學術交流重鎮、私立樹德科技大學兩岸和平研究中心，疑因政黨輪替後，導致研究經費缺乏，不得已只得叫停兩岸學術交流活動。該中心主任兼副教授吳建德坦言，熄燈時機就在歲末寒冬之際。換言之，最快年底該中心就可能吹「熄燈號」。

陸委會認不該歸咎政府

談及樹德科大兩岸和平研究中心可能吹熄燈號一事，陸委會發言人邱垂正表示，政府樂見兩岸學術交流的立場一直都沒有改變，該中心的組織調整，若以「政黨輪替後研究經費缺乏」為由歸咎政府，恐有失公允。

樹德科大兩岸和平研究中心於2011年8月成立掛牌，該中心宗旨在推廣兩岸學術交流、探究兩岸和平理論及實務發展、促進兩岸政府與人民互信，並提供兩岸關係情勢發展決策參考，以維台海兩岸穩定和平。

馬政府曾挹注研究經費

儘管今年10月30日，湖南省中華文化學院還曾到樹德參訪，不過，吳建德接受「中評社」採訪時卻透露，在馬政府時期向政府部門申請研究經費皆有挹注，但政黨輪替後研究經費十分缺乏，在不得已情況下只得停止所有兩岸學術交流。

談及中心熄燈是否與此前爆發的新黨王炳忠案有關，吳建德直言，當前兩岸關係嚴峻，若蔡英文有心搞好兩岸關係，兩岸雙方應不至於走到此一地步，如果連兩岸學術交流都出現問題，這是他們最不願意見到的。吳建德說，樹德科大兩岸和平研究中心年底熄燈無相關人士關切，熄燈時機正值歲末寒冬之際。

兩岸交流困境雪上加霜

樹德科大兩岸和平研究中心一向被外界視為是南台灣少數兩岸學術交流重鎮，從2011年成立迄今，一直積極投入兩岸學術交流活動，該中心年底若吹熄燈，勢必讓當前兩岸交流困境「雪上加霜」。

不過，積極投入該校兩岸學術交流活動的副校長顏志榮接受訪問時，第一時間表明，「應該不可能吧，近期也沒有聽到任何該中心要熄燈的傳聞，可能要再了解看看。」

顏志榮隨後稱，在當前兩岸關係下，該中心的運作還是非常重要的，且近期也都有持續舉行兩岸交流的活動，對於該中心經費有所短缺，他並不是很了解。

(中國時報)