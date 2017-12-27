新聞透視－學術交流勿淪政治犧牲品

友善列印
中國時報

當前兩岸政治僵局難解，兩岸學校間學術交流幾乎成為僅存的交流管道。對於樹德科技大學兩岸和平研究中心傳出研究補助款遭限縮，年底將吹「熄燈號」，民進黨政府若輕忽不察，不只讓其「樂見兩岸學術交流」的說法淪為「口頭承諾」，未來兩岸交流視野恐越來越窄。

民進黨政府去年520上台後，由於拒不承認「九二共識」，不只官方溝通管道俱斷，就連亞太和平研究基金會等官方智庫要赴陸交流都「寸步難行」。在當前兩岸一軌（官方）不能對話下，二軌（外圍智庫或學術單位）交流就顯得格外重要。

持平而論，個別學校內的研究中心關閉或調整本無需大驚小怪，但因樹德科技大學兩岸和平研究中心被視為南台灣兩岸學術交流重鎮，加上其「收攤」理由，竟傳是兩岸研究補助款遭限縮，就不能等閒視之。

回顧去年520迄今，兩岸官方交流難以維繫，兩岸學校往來及活動，就成民進黨政府執政期間兩岸少數交流管道；陸委會更曾多次公開表明，「樂見兩岸學術交流」，不會刻意阻攔。

在當前兩岸交流管道極度缺乏情況下，若該中心的關閉確如主任吳建德所言，是因為「政黨輪替後，研究經費十分缺乏」，如此一來，民進黨政府口口聲聲支持兩岸學術交流，無疑顯得格外諷刺。

更重要的是，政黨輪替後，樹德科技大學兩岸和平研究中心的熄燈，或許將開兩岸學術交流的第一槍，這對當前已進入「冰凍期」的兩岸互動可謂雪上加霜。未來是否可能引起骨牌效應？導致台灣兩岸研究的視野越來越狹窄？這是蔡政府有關部門應嚴肅面對的問題。

(中國時報)

樹德科大兩岸中心吹熄燈號 陸大學聘台師 講授中華文化

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。