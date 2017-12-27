新聞透視－學術交流勿淪政治犧牲品

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳柏廷

當前兩岸政治僵局難解，兩岸學校間學術交流幾乎成為僅存的交流管道。對於樹德科技大學兩岸和平研究中心傳出研究補助款遭限縮，年底將吹「熄燈號」，民進黨政府若輕忽不察，不只讓其「樂見兩岸學術交流」的說法淪為「口頭承諾」，未來兩岸交流視野恐越來越窄。

民進黨政府去年520上台後，由於拒不承認「九二共識」，不只官方溝通管道俱斷，就連亞太和平研究基金會等官方智庫要赴陸交流都「寸步難行」。在當前兩岸一軌（官方）不能對話下，二軌（外圍智庫或學術單位）交流就顯得格外重要。

持平而論，個別學校內的研究中心關閉或調整本無需大驚小怪，但因樹德科技大學兩岸和平研究中心被視為南台灣兩岸學術交流重鎮，加上其「收攤」理由，竟傳是兩岸研究補助款遭限縮，就不能等閒視之。

回顧去年520迄今，兩岸官方交流難以維繫，兩岸學校往來及活動，就成民進黨政府執政期間兩岸少數交流管道；陸委會更曾多次公開表明，「樂見兩岸學術交流」，不會刻意阻攔。

在當前兩岸交流管道極度缺乏情況下，若該中心的關閉確如主任吳建德所言，是因為「政黨輪替後，研究經費十分缺乏」，如此一來，民進黨政府口口聲聲支持兩岸學術交流，無疑顯得格外諷刺。

更重要的是，政黨輪替後，樹德科技大學兩岸和平研究中心的熄燈，或許將開兩岸學術交流的第一槍，這對當前已進入「冰凍期」的兩岸互動可謂雪上加霜。未來是否可能引起骨牌效應？導致台灣兩岸研究的視野越來越狹窄？這是蔡政府有關部門應嚴肅面對的問題。

(中國時報)