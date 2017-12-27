陸大學聘台師 講授中華文化

2017年12月27日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

大陸大學一般都要開設思政課，且屬於必修學分，但中外合辦大學作法不同，不過，溫州肯恩大學設置國情中心，也推出中華文化與中國史等通識課，作為「國情課」，還邀請台師任教，專門講授《文化傳承與國際化》，而英國諾丁漢大學寧波校區也開辦中華文化課，但只規定陸生必修，港澳台及國際生則可自由選修。

溫州肯恩大學國情中心主任應永宏表示，不同於一般大陸大學的思政課，教學方式就是老師講授，並以筆試檢視學生學習成果，「多數人考完就忘記」，該校因此改成美式教學，並在課中大量融入中國通史、中國近代史及現今大陸社會經濟發展，鼓勵學生思辯，展開小組討論；至於「我與社會」方向，則是教授法律、倫理、道德。

應永宏說：「台灣在保留傳統文化方面，不只做得完整，更善於中西結合」，因此校方特別安排台灣老師針對《文化傳承與國際化》，講授宗教、藝術、文創、美食及風俗民情；據了解，該校目前約有2至4名台灣教師，主要都在國情中心任教，開課內容多為中華文化課程。

除了溫州肯恩大學開設《文化傳承與國際化》，英國諾丁漢大學寧波校區做法也相當，所開設的是「中華文化課」，且同樣規定陸生必修，港澳台與國際學生則自由選修；不過，由於該校的學分認證歸屬英國校本部，而「中華文化課」是配合中方需求而開設，因此這門課程未被列入學分中，即代表英方不採計。

英國諾丁漢大學寧波校區工作人員透露，報讀該校的台生不斷增加，校內台生會自發籌措「認識中國」系列講座，並邀請專長於兩岸關係、東亞研究的在陸台師授課，講授兩岸關係、文化、公共管理，講座預計在寒假過後的新學期推出。

(中國時報)