昆山停產令喊卡 台商不應心存僥倖

2017年12月27日 04:10 中國時報 藍孝威 、 王莫昀 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸昆山官方25日要求吳淞江部分流域旁的企業全面停產半個月，時隔一天後喊停。面對大陸愈來愈嚴格的環保要求，有台商會長呼籲，環保是普世價值，台商應努力符合法令規範，不應心存僥倖。律師也認為，台商必須正視汙染問題，早期「低環保、高獲利」的模式早已無法生存。

「昆山市兩減六治三提升專項行動領導小組辦公室」24日發布緊急通知，指吳淞江部分流域水質不達標準，要求沿岸企業自25日至明年1月10日全面停產，屆時視水質情況決定是否延期。

由於停產時間長達半個月，影響範圍龐大，引起企業反彈，官方26日再度發出聲明，表示「通知未實施」，但將會加強監測相關排汙企業，落實治汙減排。

昆山市台辦主任何蓉蓉昨表示，為免對企業造成太大影響，停工令停止實施後，未來僅針對違法違規企業進行督察並要求整改。至於那些產業的企業可能被列為整改範圍，何蓉蓉指出，將由「263」行動小組決定，但她強調，會提前告知企業督察內容。

面對大陸提高環保要求，台商應如何因應？昆山台協輔導會長李寬信呼籲台商，「企業選擇投資地點時，眼光應該放遠，不能用僥倖的心理來思考，因為最終都得面對環保問題。」

統一主管表示，之前收到的消息是今年12月25日至明年1月4日限制排放50％，對於生產計畫的確有些影響，但範圍不大。

南亞董事長吳嘉昭指出，旗下有4子公司分別生產銅箔、玻璃纖維、銅箔基板和印刷電路板等，昆山當局若決定限排會配合，只要時間不長，影響有限。

(中國時報)