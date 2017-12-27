2018投資看旺 首推陸股基金

2017年12月27日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

2018年投資建議一覽表

捷運共構宅

今年來股債齊漲、投資結果遍地開花，摩根投信昨公布最新理專調查報告顯示，超過9成理專表態今年客戶整體投資為正報酬，報酬率10%以內、10%至20%的比例皆各占4成；展望新的一年，逾9成仍看好明年延續今年的賺錢氣勢，整體投資氣氛指向「富貴穩中求」。

股債各半持盈保泰

摩根投信執行董事劉玲君分析，儘管理專對未來6個月偏好「債優於股」占比仍最高，但與過去相比，債優於股的比例已連3次滑落，這次近39%支持率明顯低於去年6月57.9%絕對多數。

對於偏好「股債各半」的理專，由去年的27.2%攀升至34.8%，反映隨全球經濟好轉，理專投資信心持續走強，對股市態度轉趨積極，惟憂心市場不確定性，理專偏好以股債兼具的方式讓資產持盈保泰，又可不漏接資本市場漲升契機；近期國際股市陷入震盪，劉玲君認為，更突顯股、債投資配置的重要性。

未來6個月，理專最青睞的股票型基金，以中國大陸為投資標的的基金，3度調查蟬聯股票基金推薦榜首，而亞股基金、生物科技基金則名列第2與第3名；至於債券基金，前3名依序是新興市場債、高收益債及亞洲債券。 美林看多歐日新興

富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普趕在年底前簽署稅改，加上聯準會延續逐步升息及縮表的政策基調，建議投資人首選新興國家股債市以及創新的生技產業，並留意受惠稅改題材的美國中小型及平衡型基金，積極者可搭配低基期的天然資源產業。

美銀美林證券近日也公布12月基金經理人的調查，多數經理人也同樣秉持加股、減債的投資策略，投資方向與台灣理專的焦點略顯不同的是，基金經理人偏好加碼歐洲、日本及新興市場，小幅減碼美國，並考量英國退歐談判的政治、貿易紛擾，對英國股市整體看法偏空。而基金經理人看好的前3大產業，分別為景氣循環類股的銀行、科技、工業類股，對公用事業、電信及民生消費產業，則為前3大減碼產業。

(中國時報)