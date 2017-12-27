新店4捷運宅 搶進前10大

2017年12月27日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

2017年捷運共構宅排名出爐，新店4捷運宅擠進前10名！永慶房產集團依實價登錄資料，盤點雙北市今年前10月捷運共構宅交易前10名，由「美河市」、「南方之星」、「新東京宅」搶下前3名，前10名中有4處位處新店區，並以「冠德美麗新境」房價最平實每坪均價42.7萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市不景氣時，捷運宅房價跌幅較小，加上流通性高，較受購屋人青睞，特別是捷運末端社區房價較市中心便宜許多，因而成為部分首購族入住首選。

永慶房產集團業管部經理謝志傑說，捷運共構宅擁有到站即到家的優勢，加上捷運站周邊生活機能普遍都相當完備，在房價經歷一波修正後，吸引不少人購屋。

觀察雙北市今年前10月熱門的捷運共構宅，前3名分別是「美河市」、「南方之星」與「新東京宅」。「美河市」與捷運小碧潭站共構，前10月成交61件，平均單價每坪約46萬元，較去年小幅修正2.5％。

謝志傑說，新店開發早，生活機能成熟，是公職人員喜愛的購屋區域，今年10大熱門捷運共構宅中，新店就有4處捷運共構宅入榜，除「美河市」，還有「碧潭有約」、「環遊市-西華館」及「冠德都會通」，其中，「美河市」成為熱銷榜首，除了戶數多、產品選擇多元外，房價與新店其他共構宅相比親民許多。

(中國時報)