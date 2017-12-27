華航回防北美 洛城雙點出擊

2017年12月27日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中華航空回防北美市場，「雙機場」戰略正式成形，明年3月25日夏季班表起將開航加州安大略機場，與現行洛杉磯機場搭配，將觸角伸向大洛杉磯地區東部旅客，加上是亞洲區獨家直飛，也有助於爭取東南亞轉機客源。

華航北美航點包括舊金山、洛杉磯、紐約、夏威夷及溫哥華5處，每周共40個航班，僅長榮航的一半，為了扳回一城，華航不得不出「奇招」突襲，看好加州安大略機場鄰近華人集中區，頗具爆發力，決定先行卡位。

華航去年9月即評估開航「桃園-美國加州安大略」航線，並針對往返北美常客發出問卷調查。最主要原因是洛杉磯機場繁忙，不管是時間帶、停機坪、空橋皆塞爆，且過移民關、提領行李時間也長，旅客頗有怨言。

加州安大略機場則因鄰近大洛杉磯東部地區如惠提爾、哈仙達崗、羅蘭崗等華人集中區，有客源支撐，加上都會區與河濱、聖貝納迪諾周邊都有貨運集散倉儲區，貨運也有潛力，因而成為華航「雙機場」戰略首選。

華航目前桃園－洛杉磯每日2班，原本規劃安大略先試水溫，待旺季再提升至每天1班。不過考量旅客搭機的便利性，乾脆「開好開滿」，即原本的洛杉磯減至每天1班，安大略則自開航就每天1班，加總班次記座位數不變。

航空業者分析，華航大膽採取「雙機場」的布局，堪稱豪賭，但以目前班次數不如長榮的每天三班，又有其他亞洲籍航空公司圍攻競爭下，華航確實有瓶頸，另闢戰場或許有機會走出一片天，倒也未必吃虧。

航空業者表示，洛杉磯機場繁忙的程度眾所皆知，伴隨而來的就是航班誤點、延遲的壓力，這也是額外營運成本，安大略機場因為目前還沒有太多航空公司及航班進駐，有大幅節省交通及通關、提領行李時間的優點。

除此之外，亞洲目前還沒有航空公司直飛加州安大略機場，「獨家」優勢可免於票價殺價大戰。旅行社業者表示，雖然安大略機場抓不到商務客源，但只要大洛杉磯東部客源夠，也就夠了，還可爭取東南亞的轉機客。

(中國時報)