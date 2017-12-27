SUV銷售大戰 和泰車雙冠王

TOYOTA RAV4 今年累計銷售2.1萬台，持續稱霸SUV市場。圖為民眾在展間賞車。（黃琮淵攝）

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中國時報
／台北報導
TOYOTA C-HR，前衛造型、搭載新世代1.2升渦輪增壓引擎、車身穩定系統等設備，主打年輕人市場。（本報資料照片）

車廠熱戰SUV（運動休旅車），歷經一整年的同台較勁，大勢底定。和泰汽車同時稱霸非豪華與豪華車SUV市場，旗下TOYOTA靠著常勝軍RAV4熱銷，持續朝向7連霸紀錄挺進，LEXUS也在RX車系領軍下，穩坐豪華SUV霸主地位，雙冠王到手，成為最大贏家。

RAV4超強7連霸

2017車市即將封關，延續著近年進口車進逼國產車、休旅車強壓大型房車的市場生態，各車廠陸續推出SUV搶占市場份額，且從小型到大型SUV，從5人座到7人座，選擇一應俱全，儼然成為各界注目的兵家必爭之地。

和泰車雙管齊下，尤其在進口車這塊，靠著常勝軍TOYOTA RAV4，挾著科技動感的外觀設計、完善的主被動安全配備，今年累計銷售已達2萬1,423台，持續稱霸全品牌SUV市場，並創造SUV年度銷售7連霸紀錄。

和泰車主管表示，RAV4在全球都有相當強的銷售實力，能夠獲得全球消費者青睞，絕對有兩把刷子，其寬敞的車室空間，在過往SUV還無法擺脫中規中矩的設計時，RAV4就以更充足的車室與後座空間勝出。

除此之外，RAV4不論就油耗、保值度，都狂勝競爭對手，尤其RAV4前年加入Hybrid複合動力後，這幾年環保意識高漲，國人接受度也很高，至於保值度更無話可說，挾TOYOTA品牌的暢銷光環與實用性，二手價很穩。

除RAV4撐起半邊天，和泰車找來桌球國手江宏傑代言TOYOTA C-HR，更是將銷售戰火從實用性往時尚感吹，自3月上市以來，原廠配額隨即完售，經過半年持續向原廠爭取，新一批車源近日陸續到港，加入年底銷售陣容。

LEXUS豪氣無人擋

C-HR是由土耳其豐田生產，是豐田歐洲三大生產基地之一，每年生產15萬部，負責外銷50多國。C-HR雖然是1.2升，卻可達1.6升以上自然進氣引擎效能的水準，稅金省了不少，加上配備三大主動安全系統，以及外觀設計主打年輕人市場，自然成當紅炸子雞。

除TOYOTA交出好成績，和泰車旗下豪華車品牌LEXUS也不遑多讓，屬中大型SUV的RX，累積至本周掛牌4,789輛，穩坐豪華SUV霸主地位，屬Compact（緊湊型）SUV的NX，9月改款後至今已接單超過3,000張，後勢不容小覷。

(中國時報)

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