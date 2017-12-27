休旅車火紅 市占率飆破31％

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中國時報
／台北報導

台灣車市正在轉骨，過往主宰車市多年的四門房車相繼退場，取而代之的是SUV（運動休旅車）。以今年為例，光是SUV累積銷售就達13萬6980台，市占率高達31.9％，這是SUV銷售比重首度跨越3成門檻，創下歷年新高。

「雖然3成了，但休旅車在台灣的成長空間仍舊很大！」和泰車TOYOTA營業本部長劉傳宏表示，從RAV4、C-HR都賣得嚇嚇叫，代表民眾對於休旅車的喜好與接受度，慢慢追上房車，甚至超越房車，這是車廠要面對的。

劉傳宏分析，生活形態改變影響，是休旅車大賣的背後因素，過去SUV聚焦在豪華車品牌，但需求多了、平價車款選擇多了，就能把餅作大，如果RAV4、C-HR供不應求，顯示SUV實際需求還更強，當然還有成長空間。

這種趨勢，在政府汰舊換新5萬元補助政策去年上路後，更為明顯。許多車主過去沒有開過SUV，買來開開看，搭上換車潮，都是換掉開了幾十年的四門房車、改買SUV，另一因素則是，現在的油價過得去，養得起SUV。

除SUV熱銷，進口車持續瓜分車市的態勢，也愈來愈明顯。今年以來，進口小型車掛牌數已達17萬8,668台，較去年增加9％，佔整體車市銷售比率來到41.6％，愈來愈活絡。

大勢所趨，以和泰車為例，今年也配合車主需求，持續導入具競爭力的進口車款，避免市占率被純進口車商蠶食，今年TOYOTA進口小型車銷售台數為3萬772台，除蟬聯進口車銷售冠軍寶座9連霸，連續第7年創下新高。

車界高層認為，和泰車逐步提高進口車銷售比重，一是客觀因素使然，二是純進口車廠這幾年衝得很快，在車型與價格上都很靈活，與其避戰，不如推出產品正面迎戰，但這對消費者來說都是好的，多了更多選擇。

(中國時報)

SUV銷售大戰 和泰車雙冠王

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