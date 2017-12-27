萬金石馬拉松 升級銀標籤

2017年12月27日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

2018新北市萬金石馬拉松正式升級為銀標籤路跑賽事！中華民國田徑協會理事長蔡辰威26日代表國際田總（IAAF）頒發證書給新北市長朱立倫。朱立倫說，賽事通過嚴格審查，是全體市民與台灣的驕傲，預祝明年3月18日所有選手順利完賽，拿下台灣首張IAAF銀標籤完賽證明。

最美賽事 報名秒殺

路跑已是全球風行的運動，新北市萬金石馬拉松2003年首次舉辦，當時僅是小型賽事約4000多人參與，現已成為國際級馬拉松賽事，上萬名額一開放報名幾乎秒殺。

朱立倫說，賽事通過嚴格銀標籤審查，不只是工作同仁、參賽選手的榮耀，更是台灣、新北市民，尤其是萬里、金山、石門地區居民共同的驕傲，因大家齊力付出，不畏風雨參與賽事，獲銀標籤認證的同時，寫下台灣體壇新里程碑，也使新北市體育發展向國際化邁一大步。

蔡辰威表示，國際田總路跑標籤認證，主要是表彰世界各地優秀馬拉松賽事，銀標籤審查比銅標籤嚴格許多，在菁英選手的邀請須來自5個不同國家，男、女至少各5名共10名選手盡全力完賽，且過去3年的個人最佳成績須達到一定標準。

認證嚴格 首重安全

蔡辰威說，IAAF認證賽事非常注重參賽選手安全，賽道必須全程封路、全面交管，且補給站、水站及醫護站等物資都有一定規範，另包括全程電視LIVE轉播、媒體中心及禁藥檢查等都是審查要項，恭喜新北市萬金石馬拉松獲銀標籤認證，為台灣田徑史上再次增添一份榮耀，讓世界看見台灣。

(中國時報)