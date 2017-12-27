適量喝紅酒抗老 白藜蘆醇是關鍵

2017年12月27日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

卸妝後，連Face ID都認不出你嗎？擦了再多層保養品卻還是覺得面有菜色？「保養品吃不進肌膚」是許多愛美女性碰到的問題，最新的保養概念是透過由內而外的美容方式追求自然好氣色。知名女星就曾透露以睡前一杯紅酒作為美容秘訣，讓喝紅酒也成為一種美容法。營養師侯思伃表示，紅酒作為美容秘方的關鍵就在於其中所含的白藜蘆醇，可以幫助人體抗氧化。

侯思伃指出，白藜蘆醇主要存在於葡萄皮之中，屬於一種多酚類物質，經研究證實，有助減少自由基的產生，具抗氧化作用，對維持心血管健康和促進新陳代謝都有很好的幫助。而由於白藜蘆醇的化學結構導致低水溶性（＜0.05 mg/ml），使葡萄在發酵過程中所產生的酒精促進其溶解性有利萃取，因此紅酒的白藜蘆醇含量（1mg/L）較葡萄更為豐富。

所以適度喝一些紅酒，不僅有益心血管，也可以有美容效果，但侯思伃也提醒，原本就沒有喝紅酒習慣的人，並不需要為了這些好處開始喝紅酒，對人體有幫助的白藜蘆醇經過換算，約等於每天需飲用1公升以上，除了容易過量外，同時也會增加其他的健康風險，對酒精過敏者也不適用。

要有美美的氣色，除平時搭配良好的生活作息外，侯思伃建議，可以選擇運用藜蘆醇優點，自葡萄中萃取多酚作為配方的保健食品，透過吃的保養品幫助鎖住膠原蛋白，才能由內而外輕鬆維持好氣色，讓身體越來越美麗。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)