陸朝邊境建50萬人難民營

2017年12月27日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

外媒報導，為因應朝鮮半島緊張情勢，大陸已在東北毗鄰北韓邊境，興建可收容50萬人的難民營。邊區居民指稱，吉林解放軍管理區域最近大興土木，出現許多3樓高的低層住宅，外形一如軍營，開始儲備糧食與帳篷等民生必需品。

今夏即指示建宅備糧

《日本經濟新聞》與香港《明報》相繼報導，大陸消息人士透露，今年夏天大陸當局便指示與北韓接壤的吉林與遼寧兩省，提前準備設立最多可容納50萬人的難民營與相關措施，儲備糧食與帳篷等民生必需品，一旦朝鮮半島生變，可以安置北韓擁入的大量難民。

俄羅斯RT新聞網引述俄羅斯聯邦安全會議祕書尼古拉‧帕特魯舍夫警告說，美國一旦在朝鮮半島展開全面軍事行動，將會造成身在南韓的25萬美國人重大傷亡。因為北韓炮火距1000萬人口的首爾僅50公里。華府應對與北韓互嗆造成半島緊張的「惡性循環」負責。莫斯科和北京現正推動北韓停止導彈和核試驗以及美國停止在朝鮮半島軍事演習的「雙暫停」倡議。

《日本經濟新聞》報導， 11月下旬起，防衛中朝邊境的大陸北部戰區部隊，已實施大規模軍演，在零下20℃環境下，確認武器裝備堪用性。此外，中俄軍方12月11日到16日也舉行了聯合反導電腦軍演。

月初，中共吉林省委機關報《吉林日報》因刊出罕見全版核防護專刊，一度引發核戰在即恐慌。此外，另一份中國移動通信集團內部的文件曝光，「由於朝鮮邊境局勢緊張，長白縣委縣政府擬在長白設置五處難民安置點。」透露在吉林省長白朝鮮族自治縣修建5個難民收容站計畫，並在12月2日完成相關通訊環境調查。

石油制裁增添煙硝味

報導引述當地商人說法，難民營預定地是國有土地，至少有3個安置點顯示是長白縣的村名，且已修建臨時住房。另圖門市和琿春市也將有安置難民的地方。

《明報》報導，針對2397號北韓制裁決議後續，聯合國安理會23日通過大幅減少北韓進口石油，輿論咸認將進一步增加朝鮮半島戰爭可能性，中俄都投了贊成票。北韓放話聲明：「舉手贊同這次制裁決議通過的國家，應對決議將造成的一切後果承擔全部責任。」將就此算帳到底。

(中國時報)