習川達協議 陸不承認北韓擁核

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中國時報
李文輝／綜合報導

大陸國家主席習近平在美國總統川普11月訪中時，針對北韓核問題，達成祕密協議，日本《朝日新聞》報導，習近平向美方作出不承認北韓擁核、持續對北韓施壓直到棄核、提高制裁北韓措施的透明性等3項承諾。此外，兩國軍方將定期磋商共享情報。

《朝日新聞》報導，經向多名美國政府相關人士證實，鑑於在制裁北韓的實際效果上，大陸有關鍵作用，為提高中方履行制裁的透明性，11月北京「習川會」期間，中美雙方就共享制裁成效的情報，達成祕密協議。

報導表示，根據相關的協議，有關北韓核問題，美中兩國可共享情報，兩國軍方之間設置電話熱線，雙方負責單位定期開會磋商。

報導引述相關人士透露，11月9日上午，川普與習近平舉行「只有少數人參與」的會談，集中商討北韓問題。經過約1個半鐘頭磋商，習近平確認中方對朝核問題的3大原則：一是不承認北韓擁核；二是持續對北韓施壓直到棄核；三是提高制裁北韓措施的透明性。

此前有報導指出，過去美方曾經嘗試，與中方最高領導人進行類似對話與磋商，但中方非常不願意。一方面是美中長期缺乏互信；另一方面是原先朝鮮半島爆發軍事衝突的可能性比較小，危機沒有那麼迫切。

《朝日新聞》報導，如今整個國際形勢發生很大變化，在北韓接連進行頗具威脅性的導彈試射及核試驗後，朝鮮半島戰爭危機驟然升級。在此背景下，與其坐等局勢惡化，中方更願意進行這樣的對話。

(中國時報)

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