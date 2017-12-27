資格不符 普丁政敵遭禁選

2017年12月27日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

在這張2010年9月拍攝的照片中，俄羅斯總統普丁秀出上身肌肉，手持長獵槍，在西伯利亞與蒙古邊界展露硬漢形象（美聯社）。

俄羅斯明年3月將舉行總統大選，現任總統普丁若3度連任，將成為前蘇聯強人史達林後在位最久的領導人。在野領袖納瓦尼（Alexei Navalny）雖然民調支持度僅有1％，但他仍是唯一可能挑戰普丁的競爭對手，他24日才遞交參選申請，25日就遭到中央選舉委員會以「資格不符」為由禁止參選，他只能呼籲支持者杯葛大選。

曾有犯罪紀錄 被打回票

俄羅斯中選會原本有5天時間可決定是否接受納瓦尼登記參選，但隔日13名委員中就有12人反對納瓦尼登記為總統候選人，僅1人為避免利益衝突而放棄投票。中選會禁止納瓦尼參選總統，理由是他5年前曾涉入一樁侵吞財產案件，遭判5年徒刑並獲緩刑，但納瓦尼一直宣稱，他被定罪其實是政治報復下的結果。

據俄羅斯法律，任何獨立候選人只要在1個城市獲得500人連署支持，就有資格登記。被視為普丁最大政敵的納瓦尼在俄國逾20個城市取得近1.6萬個連署簽名後，於24日提交參選申請表，提交前他還強調，「沒有我們參加的選舉，根本不能算是選舉」。

頭號對手 籲選民杯葛大選

由於中選會委員日前就曾警告，納瓦尼因有犯罪紀錄，可能不具備合法參選資格，因此本次結果早在他意料之中，他除了稱將向憲法法庭提出上訴，也預先錄好影片，呼籲所有選民一同杯葛下屆大選。

納瓦尼透過影片控訴，「我們根本沒有選舉，因為普丁害怕死了，他覺得跟我競爭有風險，所以他對中選會的僕人下達命令，讓他們拒絕我登記參選」。他還向支持者喊話：「我們要杯葛這虛偽的選舉，我們要說服大眾，不要投票。他們根本不在意你投給誰，只要你人來了、簽名了，他們拿到你的選票了，這樣就可以當作選舉完畢了」。

反普丁悍將 2度被捕入獄

現年41歲的納瓦尼出生於俄羅斯首都莫斯科，原本是個律師。1991年蘇聯解體後，企業私有化浪潮培養出一批寡頭企業家，普丁上任後又重新推行國有化，政府部門（尤其是能源部門）的高官直接參與國有化，逐漸手握大權，納瓦尼針對這些高官發起反貪腐運動，他也因此打開了知名度。

2010年代初期，他多次透過部落格發起大規模抗議行動，並發表許多反普丁的言論，讓他成為普丁的眼中釘，他也2度被捕入獄。

本月7日，65歲的現任總統普丁宣布將尋求第4個任期。若無意外，他將執政至2024年，成為繼史達林後，俄國在位最久的領袖。儘管俄羅斯貪腐、貧窮、醫療制度等問題叢生，普丁目前的民意支持度仍高達8成左右。

(中國時報)