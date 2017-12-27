「現代沙皇」感情世界多采多姿！秀鑽戒 普丁小三傳扶正

前奧運金牌體操選手卡巴耶娃。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
普丁前妻柳德米拉。（美聯社）

俄羅斯「現代沙皇」普丁的硬漢形象深植人心，但他的感情世界一直撲朔迷離。他於2013年公開宣布與結縭30載的空姐妻子離婚後，一度罕見大方承認自己陷入愛河，他的緋聞女友、前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabayeva）也被起底。

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普丁的前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya）鮮少公開露面。她婚前曾擔任俄羅斯航空公司（Aeroflot）空姐，兩人1980年經朋友介紹相識後，於1983年結婚，婚後育有2女。多年來外界一直謠傳兩人感情不睦，柳德米拉難以適應第一夫人的角色，還有消息指普丁外遇不斷，甚至會對妻子家暴。

2013年6月，兩夫婦結婚將屆30周年前，他們在克里姆林宮欣賞表演後接受媒體訪問。時年55歲的柳德米拉透露，「我們的婚姻已經結束，這是我們共同的決定，原因是我們一直聚少離多，各過各的」。她也強調，「我們永遠都會是很親近的人，我很感謝他對我的支持」。普丁也說，雖然他與前妻離婚，但都有保持聯絡，跟2名女兒的關係也很好。

普丁成為「黃金單身漢」後隔年，他突然在１場記者會中自爆自己近日沉浸在甜蜜的愛情世界中。他雖然隻字未提愛人的名字，但早在2008年，就有小道消息指普丁與前奧運體操選手卡巴耶娃熱戀。對此普丁始終否認到底，還曾大罵狗仔只想窺探別人的私生活。

現年34歲、身材火辣的卡巴耶娃曾獲2004年雅典奧運韻律體操全能金牌等14座世界體操冠軍，還曾擔任普丁領導的「統一俄羅斯黨」（United Russia party）議員。今年2月她出席公開活動時，右手無名指戴著一枚大鑽戒，被媒體認為是公開放閃，高調昭告天下「小三已經扶正」。去年9月她出席公開場合，身旁帶著2個小男孩，外界也猜測那就是普丁的兒子。

(中國時報)

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